دورة إنديان ويلز المؤجلة ستقام في تشرين الاول/اكتوبر (المنظمون)

كلايف برانسكيل غيتي/ا ف ب/ارشيف

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باريس (أ ف ب)

أعلن منظمو دورة إنديان ويلز العريقة في كرة المضرب المقامة في ولاية كاليفورنيا الاميركية، الخميس عن موعدها الجديد في تشرين الاول/أكتوبر المقبل، بعدما تأجلت من التقليدي في آذار/مارس الفائت بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وجاء في بيان صادر عن رابطة اللاعبين المحترفين "ايه تي بي" إن "نسخة هذا العام التي تأجلت من موعدها الاعتيادي في آذار/مارس بسبب كوفيد-19، ستقام في تشرين الاول/أكتوبر المقبل، للعام 2021 فقط".

في العام 2020، كانت إنديان ويلز، إحدى دورات الماسترز لدى الرجال وإحدى دورات الألف بحسب النظام الجديد لرابطة المحترفات، من أول الاحداث الرياضية التي يتم إلغاؤها مع بدء تفشي الوباء حول العالم.

وستُحدَد تواريخ نسخة هذا العام في وقت لاحق بعد أن تضع رابطتا المحترفين والمحترفات (دبليو تي ايه) جدول دورات الثلث الاخير من الموسم.

وأكد المنظمون أنه مع تراجع حالات الاصابات في الولايات المتحدة وتحديدًا في ولاية كاليفورنيا ستقام الدورة "بحضور الجماهير وفقًا للبروتوكولات الصحية التي تضعها السلطات المحلية ورابطتا المحترفين والمحترفات".

ونتيجة ذلك، ستتأجل دورة ستوكهولم من تشرين الاول/اكتوبر الى ما بين السابع و13 تشرين الثاني/نوفمبر، تزامنًا مع البطولة الختامية للجيل الجديد "اي تي بي نيكست جين" في ميلانو.

© 2021 AFP