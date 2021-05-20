مدافع سيتي دياش لاعب العام في انكلترا في استفتاء رابطة الصحافيين

بيتر باول تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

اختير المدافع الدولي البرتغالي روبن دياش والمتوج أخيراً مع مانشستر سيتي بطلاً للدوري الممتاز، لاعب العام في انكلترا بناء على تصويت أعضاء رابطة كتاب الرياضة

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لندن (أ ف ب)

اختير المدافع الدولي البرتغالي روبن دياش والمتوج أخيراً مع مانشستر سيتي بطلاً للدوري الممتاز، لاعب العام في إنكلترا بناء على تصويت أعضاء رابطة الصحافيين، بحسب ما أعلنت الأخيرة الخميس.

وتقدم دياش، ابن الـ 24 عاماً، على مهاجم توتنهام هوتسبر هاري كاين وزميله في "سيتيزنس" البلجيكي كيفن دي بروين.

وبات دياش أول مدافع يحرز الجائزة منذ فوز مدافع ليفربول ستيف نيكول قبل 32 عاماً، وثالث لاعب يفوز بالجائزة في عامه الأول في الدوري الإنكليزي.

قال مدافع سيتي في مقابلة مع رابطة الصحافيين في انكلترا "انه امتياز كبير. من الواضح انه لم يكن بإمكاني تحقيق ذلك من دون نجاح الفريق".

وتابع "أعتقد أن فوزي بهذه الجائزة هو مثال رئيسي على كيفية عمل فريقنا، الطريقة التي نبني فيها مبارياتنا".

وأردف "تعكس كل التكاتف الجماعي الذي لدينا على الملعب، كيف نلعب والروحية التي يتمتع بها الفريق ومع هؤلاء اللاعبين".

وحصل 9 لاعبين من سيتي على أصوات المشاركين في الاستفتاء، ونالوا أكثر من 50 في المئة من مجمل الاصوات.

وتمنح جائزة أفضل لاعب منذ 1948، وكان ستانلي ماثيوز أول من فاز بها

في المقابل، قالت كاري براون رئيسة مجلس رابطة الصحافيين "يملك (المدرب الاسباني) بيب غوارديولا قدرة على تطوير اللاعبين، وصقلهم، ولكن لم يسبق أن وصل وافد جديد إلى تشكيلة لبيب مزخرة بالانجازات ومارس مثل هذا التأثير".

وتابعت "روبن دياش هو أفضل لاعب كرة قدم في تصويت رابطة الصحافيين في انكلترا بسبب قيادته داخل وخارج الملعب، اضافة إلى الفرح الذي يمليه من تنفيذ فن الدفاع إلى حد الكمال".

وتألق البرتغالي في عامه الاول مع سيتي بيقيادة الاسباني جوزيب غوارديولا بعد وصوله إلى ملعب الاتحاد مقابل 92 مليون دولار قادماً من بنفيكا في أيلول/سبتمبر 2020.

وساهم دياش في احراز سيتي ثنائية الدوري وكأس الرابطة، إلى جانب الوصول إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي ستجمعه مع مواطنه تشلسي في 19 أيار/مايو في بورتو بعد نقل المباراة من مدينة اسطنبول التركية بسبب قيود السفر بين انكلترا وتركيا اثر تفشي فيروس كورونا.

© 2021 AFP