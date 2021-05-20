وفاة الممثل المصري سمير غانم عن 84 عاما إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا

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الممثل المصري سمير غانم في مهرجان دبي السينمائي في 10 كانون الأول/ديسمبر 2009

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القاهرة (أ ف ب)

توفي الممثل المصري سمير غانم الخميس عن 84 عاماً بعد نحو ثلاثة أسابيع على إدخاله أحد مستشفيات القاهرة جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، وفق معلومات أوردها الإعلام المصري وأكدها مصدر عائلي.

وكتب الإعلامي المصري رامي رضوان زوج الممثلة دنيا سمير غانم، عبر تويتر "انا لله وانا اليه راجعون وداعا حبيبي"، مرفقا تغريدته بصورة للممثل والكوميدي الشهير الذي أدخل نهاية نيسان/ابريل إلى المستشفى جراء فشل كلوي أعقب إصابته بكورونا.

وعانى غانم، وهو من أبرز الأسماء في تاريخ الكوميديا المصرية، تدهورا في الوظائف الحيوية للكلى خلال الأيام الماضية ما تسبب في دخوله العناية المركزة في حالة حرجة ووضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي، حتى وفاته الخميس.

وذكرت معلومات صحافية أن غانم سيُشيع خلال الساعات المقبلة وسط تدابير خاصة بسبب جائحة كوفيد-19 ومن دون مراسم عزاء في ظل استمرار منع التجمعات في مصر للجم انتشار الفيروس الذي أودى بحوالى 14500 شخص في البلاد.

ولن تتمكن زوجته الفنانة دلال عبد العزيز من توديعه بسبب وجودها في المستشفى منذ أكثر من أسبوعين جراء تبعات إصابتها بكورونا.

وفور شيوع نبأ وفاته، تصدّر اسم سمير غانم قائمة المواضيع الأكثر تداولا عبر تويتر في مصر وبلدان عربية عدة، إذ انهالت التعليقات المشيدة بالكوميدي الراحل الذي أضحك ملايين العرب على مدى عقود طويلة بفضل عشرات المسرحيات الكوميدية والأفلام والمسلسلات خلال حوالى ستة عقود.

وقد نعته وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم قائلة عبر فيسبوك "إن الحياة الفنية في مصر والوطن العربي فقدت أحد العباقرة وأيقونة كوميدية فذة" رسم "صفحات من البهجة في تاريخ الاداء التمثيلي".

ولد سمير غانم، "أيقونة الكوميديا" المصرية، في محافظة أسيوط سنة 1937. وبعد تخرجه من كلية الزراعة في جامعة الاسكندرية، انطلق في مجال الفن من خلال تأسيسه مع الضيف أحمد وجورج سيدهم فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" التي حققت نجاحات لافتة في السينما والمسرح والإذاعة والتلفزيون في ستينات القرن العشرين.

ويزخر رصيد سمير غانم بحوالى أربعين فيلما سينمائيا منذ منتصف الستينات، تشارك فيها مع معظم نجوم السينما المصرية في العقود الأخيرة.

كما سطع نجم غانم في مجال الفوازير خلال الثمانينات خصوصا بفضل شخصيتي "سمورة" و"فطوطة" اللتين حُفرتا في أذهان ملايين المشاهدين العرب.

وقدّم بعدها مسرحيات كثيرة بينها "المتزوجون" و"أهلا يا دكتور" و"موسيقى في الحي الشرقي" وغيرها.

وتزوج قبل حوالى أربعة عقود من الممثلة دلال عبد العزيز التي شاركته بعض الأعمال الفنية، ولهما ابنتان هما الممثلتان المعروفتان دنيا وإيمي.

© 2021 AFP