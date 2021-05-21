الآلاف يتظاهرون في العاصمة الليبية دعماً للفلسطينيين

محمود تركية ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

طرابلس (أ ف ب)

تظاهر آلاف في العاصمة الليبية طرابلس دعماً للفلسطينيين الجمعة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ لإنهاء أحد عشر يوماً من التصعيد العسكري بين إسرائيل والفصائل المسلّحة في قطاع غزة.

وأطلق المتظاهرون هتافات من بينها "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" و"تسقط إسرائيل"، ورفعوا الأعلام الفلسطينية والليبية، تزامنا مع بثّ قصائد وأغان عبر مكبّرات للصوت في ميدان الشهداء وسط طرابلس.

كما رفع المشاركون لافتات كتبت عليها شعارات مثل "لا للتطبيع" مع إسرائيل و"فلسطين قضية مقدّسة".

وأعلنت كلّ من إسرائيل وحركة حماس "الانتصار" إثر توصلهما بوساطة القاهرة لوقف لإطلاق النار وضع حدّاً لتصعيد عسكري بينهما بدأ في العاشر من أيار/مايو، هو الرابع منذ عام 2008.

وخلّفت الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي على القطاع المحاصر ما لا يقلّ عن 248 قتيلاً، بينهم 66 طفلا ومقاتلون، وفقاً للسلطات المحلية.

وعلى الجانب الإسرائيلي، قُتل 12 شخصاً بينهم طفل وفتاة وجندي نتيجة سقوط صواريخ أطلقتها حماس وفصائل فلسطينية مسلّحة أخرى من غزة.

© 2021 AFP