بطولة ألمانيا: ليفاندوفسكي لصناعة التاريخ امام جماهير بايرن العائدة

توماس كاينزلي تصوير مشترك/ا ف ب

ليفاندوفسكي لتسجيل الهدف 41 والانفراد بالرقم القياسي لعدد الاهداف المسجلة في موسم واحد من الدوري الالماني

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برلين (أ ف ب)

هدفٌ واحدٌ هو كل ما يحتاجه الهداف الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي لكسر الرقم القياسي الذي يتشاركه مع غيرد مولر في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد من الدوري الألماني لكرة القدم (40)، عندما يستقبل بايرن ميونيخ أمام جماهيره العائدة للمرة الاولى منذ آذار/مارس 2020 أوغسبورغ السبت ضمن المرحلة 34 والاخيرة.

بعد أن سجّل ركلة جزاء في التعادل 2-2 ضد مضيفه فرايبورغ الاسبوع الفائت، عادل ليفاندوفسكي الرقم القياسي الذي انفرد به "المدفعجي" أسطورة بايرن على مدى 49 عامًا عندما حقق هذا الإنجاز في موسم 1971-1972.

لذا الفرصة متاحة أمام "ليفا"، أفضل هداف في الدوري في ستة من المواسم الثمانية الاخيرة، للانفراد بالتاريخ عندما يستقبل العملاق البافاري نظيره أوغسبورغ امام الجماهير العائدة الى ملعب أليانز أرينا للمرة الأولى بعد اكثر من 14 شهرًا بسبب تداعيات جائجة فيروس كورونا.

وتوقع أولف كيرستن (55 عامًا) مهاجم باير ليفركوزن السابق والذي حلّ في صدارة هدافي البوندسليغا ثلاث مرات خلال تسعينيات القرن الماضي "أعتقد أنه سيسجّل هدفين في نهاية الأسبوع ويحطّم الرقم القياسي"، مستطردًا "ومع ذلك، آمل أن تبقى الأمور كما هي لأن غيرد مولر كان مثالي الاعلى".

وبعد أن حسم لقب البوندسليغا للعام التاسع تواليًا، ستقام مراسم تتويج بايرن بعد صافرة النهاية، وستكون المباراة أيضًا وداعًا للمدرب هانزي فليك الذي سيغادر مع نهاية الموسم. وتربطه تقارير بالانتقال لتولي مهام المنتخب الوطني خلفًا ليواكيم لوف بعد نهائيات كأس أوروبا هذا الصيف.

كما ستكون المباراة الاخيرة للمدافعين جيروم بواتنغ والنمسوي دافيد ألابا ولاعب الوسط الاسباني خافي مارتينيس الذين لم يتم تجديد عقودهم التي تنتهي مع نهاية الموسم.

قد تكون وجهة ألابا المقبلة ريال مدريد الاسباني، حيث يغادر ميونيخ مع عشرة القاب في البوندسليغا وهو رقم قياسي يتشاركه مع زميله توماس مولر.

ورغم أن الملعب يتسع لـ75 الف شخص، إلا أنه سيُسمح بتواجد 250 شخص فقط، حيث وُزّعت 100 تذكرة على العاملين في القطاع الصحي والأخرى على بعض المشجعين والموظفين.

مع تراجع حالات الاصابات بكوفيد-19 في أنحاء البلاد، ستكون الفرصة سانحة ايضًا لفرق أخرى لاستقبال الجماهير. أونيون برلين الذي بات قريبًا من التأهل الى المسابقة القارية الجديدة "يوروبا كونفرس ليغ" سيستقبل ألفي مشجع أمام لايبزيغ الذي ضمن الوصافة مع مدربه يوليان ناغلسمان المنتقل الموسم المقبل إلى تدريب البافاري.

وحُسمت آخر بطاقتين إلى دوري أبطال أوروبا قبل المرحلة الاخيرة، حيث سيلتحق بوروسيا دورتموند وفولفسبورغ ببايرن ولايبزيغ.

لكن الأمور لا زالت معقّدة في أسفل الجدول. إذ إن نقطتين فقط تفصلان بين كولن، فيردر بريمن وأرمينيا بيليفيلد التي تصارع لتفادي الهبوط واللحاق بشالكه إلى الدرجة الثانية.

ولتفادي هبوط مباشر، على كولن وصيف القاع أن يفوز على ضيفه شالكه المتذيل آملا أن تخدمه النتيجتان الأخريان.

أما بريمن الذي أقال مدربه فلوريان كوهفيلدت الاحد الفائت في محاولة لإنقاذ موسمه، يحتل المركز السادس عشر الذي يخوض صاحبه الملحق الفاصل مع الفريق الذي يحتل المركز الثالث في الدرجة الثانية، ويستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ في المرحلة الاخيرة.

خاض بريمن مباراتي الملحق الموسم الماضي ونجح في تخطي عقبة هايدنهايم بفضل الاهداف المسجلة خارج الديار والبقاء في دوري النخبة.

اما بيليفيلد الخامس عشر مطالب بالفوز على مضيفه شتوتغارت إذا ما أراد ضمان بقائه مع اندية النخبة من دون ترقب اي نتائج أخرى.

- آخر مباراة لهالاند مع دورتموند؟ -

ستكون الفرصة سانحة أمام النروجي إرلينغ هالاند لتسجيل هدفه رقم 40 في جميع المسابقات مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم عندما يستقبل باير ليفركوزن، فيما قد تكون مباراته الأخيرة في دورتموند في ظلّ رغبة كبار الاندية الاوروبية بالحصول على خدماته.

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وأنهى دورتموند الموسم بشكل رائع بعد أن عانى من سوء النتائج في فترة معينة، ما هدّد مشاركته في دوري الابطال، محققًا ستة انتصارات تواليًا في الدوري ولقب كأس المانيا على حساب لايبزيغ الاسبوع الفائت (4-1)، سجل فيها هالاند هدفين.

أما الإنكليزي جايدون سانشو صاحب الهدفين الآخرين في النهائي، وأربعة اهداف وتمريرتين حاسمتين في آخر ثلاث مباريات مع فريقه، سيتطلّع لتقديم أفضل ما لديه والضغط على مدرب منتخب إنكلترا غاريث ساوثغيت لاستدعائه لتشكيلة منتخب الاسود الثلاثة في كأس أوروبا المقبلة.

وتقام جميع المباريات السبت في موعد واحد عند الساعة 13,30 في توقيت غرينيتش.

- إحصاءات -

430: مباراة لألابا مع بايرن ميونيخ على مدى 11 عامًا بعد أن تخرّج من أكاديمية النادي.

28: عدد المباريات التي احتاجها ليفاندوفسكي لتسجيل 40 هدف في الدوري هذا الموسم، مقابل 34 لغيرد مولر لتحقيق هذا الإنجاز.

7: ألقاب حققها فليك في 18 شهرًا على رأس الجهاز الفني لبايرن (سداسية الموسم الفائت ولقب الدوري هذا العام)، حيث خسر 8 من 85 مباراة في جميع المسابقات مقابل 69 انتصارا.

© 2021 AFP