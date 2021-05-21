تبرئة رئيس تحرير سابق لمجلة هندية من تهمة الاغتصاب

اوميش زارميكار ا ف ب

صورة مؤرخة في 12 ايار/مايو 2021 تظهر الصحافي تارون تيجبال بعد خروجه من محكمة غوا الهندية

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باناجي (الهند) (أ ف ب)

تمت تبرئة رئيس تحرير سابق لمجلة هندية معروفة بمواقفها الداعمة للنساء الجمعة من تهمة اغتصاب وجهتها إليه صحافية في المجلة.

واتهمت الصحافية رئيس التحرير تارون تيجبال باغتصابها في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 في مصعد فندق خمس نجوم. لكن فرانسيسكو تافروا المدعي العام في محكمة غوا الواقعة على الساحل الجنوبي الغربي للهند رأى أنه برّئ من تهمتي الاغتصاب والتحرش الجنسي.

وقد أفرج عن تيجبال بكفالة في العام 2014.

وجاءت هذه القضية التي تصدرت عناوين الصحف، في وقت كانت فيه البلاد في حالة صدمة بعد اغتصاب جماعي لتلميذة وقتلها في نيودلهي في كانون الأول/ديسمبر 2012 ما أدى إلى تعزيز القوانين المكافحة للاغتصاب.

وتيجبال (58 عاما)، هو مؤسس مجلة "تيهيلكا" ورئيس تحريرها السابق وهي معروفة بإداناتها عدم المساواة بين الرجال والنساء في البلاد والمواقف المعادية للنساء المنتشرة بين جزء كبير من الرجال في الهند وطريقة تعامل الشرطة والمحاكم مع ضحايا الاغتصاب.

من جانبها، نددت منظمات معنية بحماية حقوق المرأة الجمعة ب"القرار المؤسف" الذي اتخذته المحكمة.

وقالت كافيتا كريشنان وهي عضو في إحدى هذه المنظمات لوكالة فرانس برس "هذه قضية قدّم فيها الكثير من الأدلة وكانت خطوة شجاعة جدا من جانب المشتكية التي لم تتردد بإخبار الناس بما تعرضت له". وأضافت أن "هذه المحاكمة كانت قاسية جدا عليها وجعلتها عرضة للتشهير".

وقال تيجبال الذي كان ينفي الاتهامات منذ البداية، إنه سعيد "برؤية العدالة تتحقق أخيرا بعد معركة طويلة" وفقا لبيان قرأته ابنته في المحكمة في غوا.

ولا يمكن كشف هوية المجني عليها التي غادرت المجلة لأسباب قانونية.

© 2021 AFP