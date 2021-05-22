بطولة ألمانيا: ليفاندوفسكي يحطم رقم غيرد مولر بتسجيله 41 هدفاً في موسم واحد
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برلين (أ ف ب)
حطم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الرقم القياسي في عدد الاهداف في موسم واحد مع بطل الدوري الألماني بايرن ميونيخ، والمسجل بإسم الهداف الاسطوري للنادي غيرد مولر والصامد منذ موسم 1971-72، بتسجيله هدفه الـ 41 في هذا الموسم السبت.
وجاء هدف ليفاندوفسكي في الدقيقة الاخيرة من مباراة فريقه ضد اوغسبورغ في المرحلة الرابعة والثلاثين الاخيرة من موسم "بوندسليغا" والتي انتهت بفوز عريض له بنتيجة 5-2.
وسجل ليفاندوفسكي أهدافه الـ 41 في 29 مباراة بعد أن غاب لنحو شهر في نيسان/ابريل لاصابة بالتواء في ركبته، مقابل 34 خاضها مولر لدى تحقيق انجازه في السبعينيات. كما رفع ليفاندوفسكي رصيده من الاهداف هذا الموسم الى 48 هدفاً في 40 مباراة في مختلف المسابقات.
وهي المرة السادسة التي يتوج بها ليفاندوفسكي هدافاً للدوري الالماني، علماً أن المرة الأولى كانت في صفوف فريقه السابق بوروسيا دورتموند عام 2014.
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