بطولة ألمانيا: ليفاندوفسكي يحطم رقم غيرد مولر بتسجيله 41 هدفاً في موسم واحد

كريستوف ستاشيه تصوير مشترك/ا ف ب

مهاجم بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي يرفع جائزة أفضل الهدافين بعدما حطمالرقم القياسي بعد الاهداف في موسم واحد للاسطوري غيرد مولر بعد مباراة فريقه أمام أوغسبورغ، في 22 أيار/مايو 2021

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برلين (أ ف ب)

حطم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الرقم القياسي في عدد الاهداف في موسم واحد مع بطل الدوري الألماني بايرن ميونيخ، والمسجل بإسم الهداف الاسطوري للنادي غيرد مولر والصامد منذ موسم 1971-72، بتسجيله هدفه الـ 41 في هذا الموسم السبت.

وجاء هدف ليفاندوفسكي (33 عاما) في الدقيقة الاخيرة من مباراة فريقه ضد أوغسبورغ في المرحلة الرابعة والثلاثين الاخيرة من موسم "بوندسليغا" والتي انتهت بفوز عريض له بنتيجة 5-2، عندما استغل كرة سددها زميله لوروا ساني وارتدت من حارس الفريق المنافس ليتابعها داخل الشباك.

وقال ليفاندوفسكي في نهاية المباراة "تنتظر 90 دقيقة ثم يأتي الهدف في الثواني الاخيرة. أنا سعيد، سعيد للغاية. رأيت تسديدة لوروا ترتد من الحارس وتكفلت بالباقي".

-"عليك أن تكافح"-

واضاف "خاب ظني لأنني لم اتمكن من التسجيل في وقت مبكر من المباراة لكن في بعض الاحيان عليك ان تكافح من أجل هكذا رقم قياسي".

وتابع "كنت صبورا وآمنت بقدرتي حتى الرمق الأخير. أريد شكر زملائي الذن يتقاسمون هذا الرقم القياسي معي".

وسجل ليفاندوفسكي أهدافه الـ 41 في 29 مباراة بعد أن غاب لنحو شهر في نيسان/ابريل لاصابة بالتواء في ركبته، مقابل 34 خاضها مولر لدى تحقيق انجازه في السبعينيات. كما رفع ليفاندوفسكي رصيده من الاهداف هذا الموسم الى 48 هدفاً في 40 مباراة في مختلف المسابقات.

وهي المرة السادسة التي يتوج بها ليفاندوفسكي هدافاً للدوري الالماني، علماً أن المرة الأولى كانت في صفوف فريقه السابق بوروسيا دورتموند عام 2014.

وعموما، صمد انجاز مولر 49 عاما او 17885 يوما، لكن مولر لا يزال يحتفظ برقم قياسي آخر هو أفضل هداف في تاريخ الدوري الالماني مع 365 هدفا في حين يملك ليفاندوفسكي 278 هدفا.

-وداع بالجملة-

وقبل انطلاق المباراة التي حضرها حفنة من انصار الفريق بعد السماح بتواجد عدد قليل من الجماهير، قام الفريق البافاري بتكريم ثلاثة لاعبين سيغادرون الفريق وهم النمسوي دافيد الابا الذي سينضم الى ريال مدريد الاسباني، وجيروم بواتنغ الذي سينتهي عقده مع الفريق ولاعب الوسط الاسباني خافي مارتينيس.

وضرب الفريق البافاري بقوة لا سيما في الشوط الاول الذي انهاه متقدماً باربعة أهداف نظيفة. وهي المرة الاولى في تاريخه يسجل بايرن أربعة أهداف في نهاية الشوط الاول في مباراتين توالياً على أرضه.

وافتتح مدافع أوغسبورغ الهولندي جيفري غوفيلوف التسجيل لبايرن ميونيخ خطا في مرمى فريقه عندما حول كرة عرضية داخل شباكه قبل ان يصل اليها ليفاندوفسكي (9). ثم أضاف سيرج غنابري الثاني بعد مرور 22 دقيقة رافعاً رصيده الى 10 أهداف هذا الموسم بكرة مرتدة من القائم.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لاوغسبورغ انبرى لها الاميركي دانيال كاليغوري وتصدى لها الحارس مانويل نوير ببراعة (25).

ووقع يوزوا كيميش الهدف الثالث بتسديدة قوية من 20 متراً (33)، قبل ان يسجل الفرنسي كينغسلي كومان الرابع قبل نهاية الشوط الاول بدقيقتين.

ورد أوغسبورغ في الشوط الثاني بتسجيله هدفين بواسطة أندري هان (67) وفلوريان نيدرليغنر (72).

لكن ليفاندوفسكي أبى أن ينهي المباراة من دون أن يسجل هدف الانجاز وتحطيم رقم "المدفعجي" مولر، رافعاً رصيده فريقه من الاهداف هذا الموسم الى 99 هدفاً في الدوري المحلي.

وفي نهاية المباراة رفع لاعبو بايرن درع البطولة وقاموا بتوديع المدرب هانزي فليك الذي سيترك منصبه لمدرب لايبزيغ يوليان ناغلسمان الموسم المقبل، في حين تشير التوقعات بنسبة كبيرة الى توليه مهمة تدريب منتخب المانيا خلفا ليواكيم لوف الذي سيترك منصبه بنهاية كأس أوروبا 2020.

وسقط فيردر بريمن الى مصاف اندية الدرجة الثانية للمرة الاولى منذ 40 عاماً، بخسارته امام بوروسيا مونشنغلادباخ 2-4 وفوز كولن على شالكه 1-صفر.

وسيخوض كولن مباراتين فاصلتين مع ثالث الدرجة الثانية لمعرفة هوية الفريق الذي سيلعب في الدرجة الاولى الموسم المقبل.

وفي أبرز المباريات، حقق بوروسيا دورتموند الذي ضمن تأهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في المرحلة السابقة فوزه الثامن توالياً في "البوندسليغا" على حساب ضيفه باير ليفركوزن 3-1، بفضل ثنائية من مهاجمه النروجي إرلينغ هالاند (5 و84) الذي رفع رصيده إلى 27 هدفاً في 28 مباراة في الدوري، فيما أضاف القائد ماركو رويس الثالث (51).

وسجل هدف الفريق الخاسر البديل لارس بندر في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وتلقى لايبزيغ وصيف البطل خسارته السابعة في هذا الموسم أمام مضيفه أونيون برلين بنتيجة 1-2.

© 2021 AFP