تجديد طائرة ترامب لاستخدامها في الاجتماعات القادمة

طائرة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب في مطار ليكلاند في ولاية فلوريدا في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2016

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واشنطن (أ ف ب)

تخضع طائرة البوينغ 757 الخاصة بدونالد ترامب والتي كانت أداة مركزية في الحملة الرئاسية التي فاز بها قطب العقارات في 2016، لعملية تجديد وسيتم استخدامها في الاجتماعات السياسية المقبلة، وفق ما أعلن الجمعة الرئيس الأميركي السابق.

كتب الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة في بيان "يتساءل الكثيرون عما حل بطائرة البوينغ 757 الرائعة، التي أصبحت رمزاً لاجتماعات ترامب". وأضاف "يجري حاليا تجديد كامل" للطائرة، من المحركات إلى طلاء جسم الطائرة، مؤكدا عودتها إلى الخدمة قبل نهاية العام.

وتابع الملياردير "عند الانتهاء، ستكون أفضل من أي وقت مضى وستُستخدم من جديد للاجتماعات المستقبلية"، من دون أن يأتي على ذكر حملة انتخابية رئاسية جديدة.

في عام 2016، عقد ترامب اجتماعات رئاسية متواصلة على متن الطائرة في مطارات مختلفة.

ووفق مراسم منظمة بدقة، كان الرئيس السابق ينزل من طائرته التي كتب عليها اسم "ترامب" باللون الذهبي ليتحدث إلى انصاره، وكانت طائرته تظهر بوضوح في الخلفية.

© 2021 AFP