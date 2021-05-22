دورة بارما: لقب ثان للمراهقة الأميركية غوف

فيليبو مونتيفورتي ا ف ب/ا ف ب

احرزت الامركية كوكو غوف لقبها الثاني في مسيرتها بفوزها في دورة بارما

إعلان اقرأ المزيد

بارما (إيطاليا) (أ ف ب)

أحرزت الاميركية المراهقة كوكو غوف (17 عاماً) لقبها الثاني في مسيرتها بفوزها على الصينية وانغ تشيانغ 6-1 و6-3 في نهائي دورة بارما المقامة على ملاعب ترابية السبت.

وهو اللقب الثاني لغوف، المصنفة 30 عالمياً، في مسيرتها بعد دورة لينز النمسوية في عام 2019.

كما حققت فوزها العشرين في مبارياتها الـ 26 الاخيرة.

واحتاجت غوف المصنفة ثالثة في الدورة إلى 74 دقيقة ولانقاذ جميع المحاولات الاربع لكسر ارسالها، للتغلب على منافستها المصنفة سادسة في أوّل لقاء يجمع بينهما.

ولم تخسر غوف في طريقها للفوز بلقب بارما سوى مجموعة واحدة، لتؤكد جهوزيتها لخوض بطولة رولان غاروس الفرنسية التي تنطلق الاسبوع القادم ولتتابع تألقها على ملاعب الكرة الصفراء بعد وصولها إلى نصف نهائي دورة إيطاليا المفتوحة في العاصمة روما الاسبوع الماضي.

في المقابل، كانت الصينية تشيانغ (29 عاماً) تمني نفسها باحراز لقبها الثالث في مسيرتها والأوّل خارج حدود بلادها.

© 2021 AFP