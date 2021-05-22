ميسي يؤكد أن الفوز بكأس اسبانيا كان "نقطة تحوّل"

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مهاجم برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي يحتفل بعد تسجيله هدفاً في مرمى سلتا فيغو في ملعب "كامب نو"، في 16 أيار/مايو 2021

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بوينوس ايرس (أ ف ب)

أكد النجم الارجنتيني ليونيل ميسي أن فوز فريقه برشلونة الاسباني بمسابقة الكأس المحلية كان "نقطة تحوّل مهمة جداً" في مقابلة نُشرت في وسائل اعلام ارجنتينية السبت.

وتحوم الشكوك حول مستقبل "البرغوث الصغير" الذي وصل عقده إلى نهايته مع ناديه الكاتالوني حيث ينتهي في 30 حزيران/يونيو المقبل من دون أن يرشح أي شيء من الطرفين.

ولم يتطرق ميسي في حديثه مع صحيفة "أولي" الارجنتينية الرياضية اليومية عن مستقبله، إلاّ انه تحدث بحماس عن الفوز الذي حققه برشلونة على أتلتيك بلباو برباعية نظيفة في نهائي الكأس في نيسان/أبريل الماضي، وهو أوّل لقب للنادي منذ زهاء عامين.

قال الارجنتيني الذي سيبلغ 34 عاماً في 24 حزيران/يونيو "الحقيقة، هي أن كأس اسبانيا الاخيرة كانت مميزة كثيراً بسبب اللحظة التي كنّا نمر بها. يخرج النادي من عامين سيئين".

وتابع مشيراً إلى الجيل الجديد للاعبي برشلونة "غرف تبديل الملابس تضم العديد من اللاعبين الشبان والجدد. هذه الكأس كانت نقطة تحول مهمة جداً. وأكثر من ذلك، على الصعيد الشخصي أحب الفوز واحراز الألقاب. وكلما زاد العدد، كان ذلك أفضل".

وتأتي مقابلة ميسي عقب قرار برشلونة بعدم مشاركة ميسي في المباراة الاخيرة للفريق في الدوري السبت ضد مضيفه ايبار، لمنحه مزيدًا من الراحة قبل نهائيات كوبا أميركا.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي "ميسي لم يتمرن الجمعة بموافقة من المدرب ولن يكون مع المجموعة في المباراة ضد ايبار السبت".

وخاض ميسي 47 مباراة هذا الموسم مع برشلونة في جميع المسابقات سجل خلالها 38 هدفاً، ويتصدر ترتيب هدافي الليغا (30) قبل مرحلة من النهاية حيث ضمن بشكل كبير الفوز بجائزة بيتشيتشي للمرة الثامنة في مسيرته.

وبعد ان بلغ عدد مبارياته مع برشلونة 778 هذا الموسم، تجاوز ميسي الرقم القياسي الذي حمله زميله السابق تشافي هرنانديس مدرب السد القطري الحالي الذي تربطه تقارير بإمكانية تولي المهام على رأس الجهاز الفني في برشلونة الموسم المقبل. كما تجاوز الارجنتيني الرقم القياسي لعدد الاهداف للاعبٍ في نادٍ واحد الذي كان يحمله الاسطورة البرازيلية بيليه مع سانتوس (643) ووصل الى 672 هدفًا.

© 2021 AFP