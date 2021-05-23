الدوري الاميركي للمحترفين: ميدلتون يسقط ميامي بسلة قاتلة ونتس يتفوق على سلتيكس

كوين هاريس غيتي/ا ف ب

لقطة من المباراة الاولى في الدور الاول من الأدوار الاقصائية (بلاي أوف) ضمن المنطقة الشرقية من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بين ميلووكي باكس وميامي هيت

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لوس انجليس (أ ف ب)

سجل كريس ميدلتون سلة ثنائية قبل أقل من ثانية على نهايةالمباراة ليقود ميلووكي باكس لفوز مثير 109-107 على ميامي هيت بعد التمديد، في المباراة الاولى التي جمعتهما السبت في الدور الاول من الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) ضمن منافسات المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وحافظ ميدلتون على رباطة جأشه ليسجل السلة من المسافة المتوسطة قبل 0,5 ثانية ليمنح باكس التقدم 1-صفر في مواجهة يتأهل فيها الى نصف نهائي المنطقة الفريق الذي يحقق أربعة انتصارات في سلسلة من سبع مباريات ممكنة.

وفي مباريات افتتاحية أخرى للدور الاول، عادة بروكلين نتس من تأخر 12 نقطة في الربع الثاني ليفوز 104-93 على بوسطن سلتيكس.

اما في المنطقة الغربية، حقق السلوفيني المتألق لوكا دونتشيتش "تريبل دابل" ليقود دالاس مافريكس الى الفوز على لوس انجليس كليبرز 113-103 على ملعب ستايبلس سنتر. كما فاز بورتلاند ترايل بلايزرز 123-109 على دنفر ناغتس.

ويسعى باكس بقيادة ميدلتون والعملاق اليوناني يانيس أنتيتوكومبو للثأر من ميامي الذي فاز عليه في نهائي المنطقة الشرقية الموسم الماضي (4-1).

وكان نجم هيت جيمي باتلر فرض التمديد بعدما توغّل الى السلة وسجل نقطتين معادلا النتيجة 99-99 على ملعب فايسيرف فوروم في ميلووكي.

وقال ميدلتون الذي انهى اللقاء مع 27 نقطة، ست متابعات ومثلها تمريرات حاسمة "إنها بداية جيدة. ارتكبنا العديد من الاخطاء وأهدرنا العديد من الرميات الحرة فيما سجلوا العديد من السلات الثلاثية بينما أهدرناها بدورنا. ولكنها بداية جيدة".

في بروكلين، سجل كيفن دورانت 32 نقطة و12 متابعة ليقود نتس للفوز، فيما أضاف كايري إرفينغ 29 وجيمس هاردن 21.

وكانت هذه المباراة التاسعة فقط هذا الموسم التي يلعب فيها ثلاثي نتس سويًا، وأقر دورانت انهم احتاجوا للوقت للتأقلم امام 391 14 مشجع على ملعب "باركلايز سنتر"، حيث نجح الفريق بتسديدة واحدة من 13 محاولة من خلف القوس في الشوط الاول.

وقال "أعتقد اننا تسرعنا قليلا في التسديدات باكرًا. مشجعونا كانوا في المدرجات للمرة الاولى بهذا العدد الكبير، أعتقد أن الادرينالين كان عاليًا".

وأحرز دونتشيتش 31 نقطة، 10 متابعات و11 تمريرة حاسمة ليقود دالاس للفوز على كليبرز الذي أطاح به بعد ست مباريات في الدور ذاته الموسم الماضي.

وفي المباراة الرابعة، سجل داميان ليلارد 34 نقطة ليقود بلايزرز للفوز 123-109 على دنفر ناغتس، حيث أحرز خمس ثلاثيات من اصل 19 تسديدة ناجحة للفريق من 40 محاولة خلف القوس في الامسية.

© 2021 AFP