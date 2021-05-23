بطولة إسبانيا: اشبيلية ينهي موسمه بفوز صعب

كريستينا كويكلر اف ب

مهاجم اشبيلية الارجنتيني المخضرم اليخاندرو غوميس يحتفل بتسجيله هدف الفوز في مرمى ديبورتيفو الافيس 1-صفر في الدوري الاسباني في 23 ايار/مايو 2021.

إعلان اقرأ المزيد

مدريد (أ ف ب)

أنهى إشبيلية موسمه بفوز صعب على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 1-صفر الأحد في ختام المرحلة الثامنة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين اشبيلية بفوزه الى صانع العابه المخضرم أليخاندجرو غوميس الوافد في فترة الانتقالات الشتوية والذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وعزز اشبيلية الذي كان ضامنا مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، موقعه في المركز الرابع برصيد 77 نقطة مقابل 38 نقطة لديبورتيفو ألافيس السادس عشر.

وفي مباراة ثانية تعادل غرناطة مع خيتافي صفر-صفر.

© 2021 AFP