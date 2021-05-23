بطولة إنكلترا: ليفربول وتشلسي يحجزان بطاقتيهما الى دوري الابطال

بول إيليس تصوير مشترك/اف ب

لاعبو ليفربول يحتفلون بهز شباك كريستال بالاس في الدوري الانكليزي في 23 أيار/مايو 2021.

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لندن (أ ف ب)

ضمن ليفربول وتشلسي البطاقتين الأخيرتين لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوز الأول على ضيفه كريستال بالاس 2-صفر، ورغم خسارة الثاني أمام مضيفه أستون فيلا 1-2 مستفيداً من خسارة ليستر سيتي أمام ضيفه توتنهام 2-4 الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من بطولة انكلترا لكرة القدم.

واستفاد ليفربول من خسارة تشلسي وليستر سيتي وأنهى الموسم في المركز الثالث برصيد 69 نقطة بفارق نقطتين أمام الفريق اللندني وثلاث نقاط أمام ليستر سيتي.

- ثنائية مانيه -

ودخلت الأندية الثلاثة المرحلة الأخيرة وعينها على البطاقتين الأخيرتين للمسابقة القارية العريقة بعدما ضمن مانشستر سيتي البطاقة الأولى بفضل تتويجه باللقب، وجاره مانشستر يونايتد الثانية بالوصافة.

وحقق ليفربول، بطل الموسم الماضي، الأهم كونه كان بحاجة الى الفوز لحجز بطاقته وهو ما فعله أمام ضيفه كريستال بالاس الذي خاض مباراته الأخيرة بإشراف مدربه روي هودجسون، المدرب السابق لليفربول.

وانتظر ليفربول الدقيقة 36 لافتتاح التسجيل عندما انبرى المدافع الدولي الاسكتلندي أندرو روبرتسون لركلة ركنية ارتطمت بقدم البرازيلي روبرتو فيرمينو فتابعها الدولي السنغالي ساديو مانيه بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى (36).

وأمَّن مانيه فوز ليفربول عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من المهاجم الدولي المصري محمد صلاح بعد لعبة مشتركة مع الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم الذيخاض مباراته الأخيرة مع ليفربول، داخل المنطقة فسددها قوية ارتطمت بالمدافع 24 وعانقت الشباك (74).

- تشلسي يستفيد من هدية توتنهام -

وفي المباراة الثانية، استفاد تشلسي من هدية جاره اللندني توتنهام الفائز على ليستر سيتي 4-2، ليضمن بطاقته رغم خسارته أمام أستون فيلا 1-2.

وحسم أستون فيلا الشوط الأول في صالحه بهدف لمهاجم تشلسي السابق الدولي البوركينابي برتران تراوريه قبل نهايته بدقيقتين.

وحصل أستون فيلا على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني انبرى لها المغربي الأصل الهولندي الجنسية أنور الغازي بنجاح مسجلا الهدف الثاني (52).

وسجل المدافع الأيسر بن تشيلويل الهدف الوحيد لتشلسي في الدقيقة 70 اثر تلقيه كرة عرضية من الدولي الأميركي كريستيان بوليسيك تابعها داخل المرمى الخالي (70).

- توتنهام يقلب الطاولة على ليستر -

وتجرع ليستر سيتي مرارة الموسم الماضي عندما وجد نفسه خارج المسابقة القارية العريقة في المرحلة الاخيرة بخسارته على ارضه امام مانشستر يونايتد صفر-2.

وفشل ليستر سيتي مرة أخرى في استغلال عامل الاستضافة وتقدمه مرتين وخرج خاسرا 2-4.

ومنح جايمي فاردي التقدم لليستر سيتي من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه إثر عرقلته من المدافع الدولي البلجيكي توبي ألدرفيليد وتم التأكد منها باستشارة حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" (18)، لكن هاري كاين أدرك التعادل بتسديدة قوية على الطاير بيسراه من مسافة قريبة مرت بين ساقي الحارس الدولي الدنماركي العملاق كاسبر شمايكل (45+3).

وهو الهدف الـ23 لكاين هذا الموسم فتوج هدافا للدوري بفارق هدف واحد أمام مهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح.

واصطاد فاردي ركلة جزاء ثانية مطلع الشوط الثاني اثر عرقلته من المدافع الدولي الكولومبي دافيدسون سانشيس فانبرى لها بنفسه مانحا التقدم مجددا لفريقه (52)، لكن الحارس شمايكل ارتطب خطأ في إبعاد كرة عرضية فاتردت من يده إلى داخل المرمى مانحا التعادل للضيوف (76).

وقلب البديل الويلزي غاريث بايل المعار من ريال مدريد الاسباني، الطاولة على أصحاب الأرض بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 87 بتسديدة قوية زاحفة اثر تمريرة من كاين، والسادسة من الوقت بدل الضائع من مجهود فردي رائع انهاه بتسديدة زاحفة ارتطمت بالقائم الأيمن وارتدت إليه ليتابعها داخل المرمى الخالي.

وضمن وست هام يونايتد البطاقة الثانية المؤهلة الى مسابقة الدوري الأوروبي بفوزه على ضيفه ساوثمبتون بثنائية سجلها الإسباني بابلو فورناليس (30 و33).

© 2021 AFP