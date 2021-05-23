جائزة موناكو الكبرى: لوكلير يحتفظ بالمركز الاول عند الانطلاق

سيباستيان نوجييه تصوير مشترك/ا ف ب

الانطلاقة الثامنة للوكلير من المركز الأول في بطولة العالم والأولى له على أرضه في الإمارة.

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Monte Carlo (موناكو) (أ ف ب)

سيحتفظ سائق فيراري شارل لوكلير بشرف الانطلاق من المركز الاول على ارضه في جائزة موناكو الكبرى الاحد، المرحلة الخامسة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد أن نجح فريقه في إصلاح سيارته من دون الحاجةالى تغيير علبة التروس.

وحقق لوكلير (23 عامًا) أسرع وقت في التجارب الرسمية السبت ثم ارتكب حادثًا عطّل إكمال التجارب قبل نحو دقيقتين من نهايتها.

وهدد تغيير محتمل لعلبة التروس الى فرض عقوبة تُفقده الانطلاق من المركز الاول.

وكتب فريق فيراري في تغريدة ظهر الاحد "بعد مزيد من الفحوصات هذا الصباح، لم يتم العثور على عيوب واضحة في علبة التروس الخاصة بشارل لوكلير، لذلك سيبدأ سائق موناكو سباق اليوم من المركز الأول، وفقًا لنتيجة التجارب التأهيلية".

وسجّل لوكلير 1:10.346 دقيقة لينطلق من المركز الأول أمام الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول بفارق 0.230 ثانية، والفنلندي فالتيري بوتاس السائق الثاني في مرسيدس بفارق 0.255 ثانية.

لكن المفاجأة تمثلت بحلول سائق مرسيدس، بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون في المركز السابع.

وهذه الانطلاقة الثامنة للوكلير من المركز الأول في بطولة العالم والأولى له على أرضه في الإمارة.

ولم يصعد بعد لوكلير إلى منصة التتويج هذا العام، حيث حلّ مرتين رابعًا ومثلهما سادسًا. أما فيراري فلم يفز أي من سائقيه بسباق منذ العام 2019 فيما كان الموسم الفائت الاسوأ للفريق منذ 1980.

ويتصدر هاميلتون (36 عامًا) ترتيب السائقين برصيد 94 نقطة من 3 انتصارات، متقدمًا بفارق 14 عن فيرستابن الفائز بجائزة إيميليا-رومانيا على حلبة إيمولا الإيطالية.

اولي/ر م

© 2021 AFP