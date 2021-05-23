حساب على إنستغرام ينشر صورتين على ما يبدو للشيخة لطيفة في دبي

صورة التقطت في دبي في 23 ايار/مايو تظهر على ما يبدو الشيخة لطيفة في دبي مول في الامارات مع امرأتين غير معروفتين ونشرت على حساب غير مؤكد منه على تطبيق انستغرام

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دبي (أ ف ب)

نُشرت على حساب في تطبيق انستغرام صورتان تظهران على ما يبدو ابنة حاكم دبي الشيخة لطيفة هذا الأسبوع، بعد أشهر من مطالبة الأمم المتحدة بدليل على أنها على قيد الحياة.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد طلبت الدليل في شباط/فبراير بعدما بثّت شبكة "بي بي سي" تسجيلا مصوّرا للطيفة قالت فيه إنّها محتجزة وتخشى على حياتها.

ولم تٌشاهد الشيخة لطيفة البالغة 35 عاما في العلن منذ محاولتها الفاشلة الهرب من دولة الإمارات في آذار/مارس 2018.

ولا يمكن لوكالة فرانس برس التحقّق من الصور أو تحديد تاريخ التقاطها.

وتظهر في واحدة من الصورتين نشرت مساء السبت على الحساب غير المتحقَّق منه، الشيخة الشابة إلى جانب امرأة وتعليق جاء فيه "طعام جميل في (مطعم) بيشيه ماريه (وسط دبي) مع لطيفة".

ونشرت قبل ذلك صورة أخرى على الحساب نفسه ظهرت فيها على ما يبدو الشيخة لطيفة جالسة في مركز "مول الإمارات" التجاري في دبي مع امرأتين أخريين.

ولم تتمكّن وكالة فرانس برس من التعرف على أي من النساء اللواتي ظهرن في الصور، بينما لم تعلّق سلطات دبي عليها. لكن وفقا لشبكة "بي بي سي"، قال أصدقاء للطيفة إن المرأتين اللتين ظهرتا قربها في المركز التجاري على معرفة بالفعل بالشيخة.

واعتبرت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية روثنا بيغوم أنّه "إذا كانت هذه الصورة صحيحة وحديثة، فإنها تمنحنا بعض الراحة لأنها على قيد الحياة".

وفي شباط/فبراير، قالت سفارة دولة الإمارات في لندن إنّ الشيخة لطيفة "تتلقى العلاج في منزلها" وأن "وضعها إلى تحسن"، مضيفة "نأمل في أن تستأنف النشاطات العامة في الوقت المناسب".

© 2021 AFP