رئيس الوزراء الفرنسي يزور تونس يومي 2 و3 حزيران/يونيو

برتران غواي ا ف ب

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باريس (أ ف ب)

يجري رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس زيارة رسمية إلى تونس يومي 2 و3 حزيران/يونيو بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون الفرنسي التونسي، وفق ما أعلن مكتبه في بيان الأحد.

وأضاف البيان أن المجلس الذي يجمع رئيسي حكومتي البلدين ووزراء كل عامين لمناقشة قضايا التعاون سيركز "خصوصا على التنمية الاقتصادية والأمن والتعليم والتدريب والثقافة والفرنكفونية".

وتأتي زيارة جان كاستيكس في أعقاب الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى باريس في أيار/مايو.

ومن المنتظر بهذه المناسبة توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية والتعاون في المجالات الأكاديمية والتعليمية والتدريب المهني.

© 2021 AFP