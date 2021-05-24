أغويرو في طريقه الى برشلونة بحسب غوارديولا

بيتر باول تصوير مشترك/ا ف ب

أنهى اغويرو مشواره في مانشستر سيتي مع 184 هدفًا في الدوري، ما جعله أفضل هداف في تاريخ نادٍ واحد في البرميرليغ محطمًا الرقم القياسي لواين روني مع مانشستر يونايتد (183).

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لندن (أ ف ب)

كشف الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل انكلترا ان الهداف الارجنتيني سيرخيو اغويرو سيلتحق بمواطنه ليونيل ميسي في برشلونة الموسم المقبل.

سجل افضل هداف في تاريخ النادي الذي أمضى عقدًا من الزمن في ملعب الاتحاد، هدفين خلال فوز سيتي الكاسح 5-صفر على ايفرتون في المرحلة الاخيرة من الدوري الممتاز الاحد، في آخر ظهور له محليا بقميص النادي المملوك إماراتيًا.

أنهى اغويرو مشواره في مانشستر سيتي مع 184 هدفًا في الدوري، ما جعله أفضل هداف في تاريخ نادٍ واحد في البرميرليغ محطمًا الرقم القياسي لواين روني مع مانشستر يونايتد (183).

وسيغادر اغويرو الفريق مع نهاية الموسم كلاعب حر بعد نهائي دوري أبطال أوروبا ضد تشلسي السبت.

وقال غوارديولا في حديث مع هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي": "ربما سأكشف سرًا. ربما هو قريب من التعاقد مع نادي قلبي، مع برشلونة". وتابع "سيلعب مع افضل لاعب على مر العصور، ليونيل ميسي".

وإذا صحّ ذلك، سيعود اغويرو الى اسبانيا بعد أن دافع عن ألوان اتلتيكو مدريد المتوج السبت بطلا للدوري المحلي، بين 2006 و2011 قبل ان ينتقل الى سيتي.

مني اغويرو في موسمه الاخير في انكلترا من اصابات عدة وأصيب بفيروس كورونا، إلا ان غوارديولا يؤمن ان الهداف الفتاك لا زال يملك الكثير لتقديمه.

عانى برشلونة من موسم مخيب حيث حل ثالثًا في الليغا وخرج من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، علمًا انه حقق لقب الكأس المحلية.

وتابع الاسباني "أنا متأكد انه سيستمتع هناك ويجعل من فريقي برشلونة أقوى وأقوى بتواجده على ارض الملعب".

© 2021 AFP