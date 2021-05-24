بطولة إيطاليا: رئيس نابولي يؤكد رحيل غاتوزو

ميغيل ميدينا ا ف ب

تولى غاتوزو تدريب نابولي في كانون الاول/ديسمبر 2019

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ميلانو (أ ف ب)

أكد رئيس نابولي الايطالي أن مدربه جينارو غاتوزو سيرحل عن النادي بعد فشل الفريق في التأهل الى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

أنهى الفريق الجنوبي الدوري الايطالي في المركز الخامس، على بعد نقطة يتيمة من يوفنتوس الذي خطف المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة الى المسابقة القارية الام، بتعادله 1-1 على ارضه مع فيرونا السبت.

وكتب أوريليو دي لورنتيس على تويتر "عزيزي رينو (لقب غاتوزو)، أنا سعيد كوني أمضيت معك موسمين. شكرًا لعملك، أتمنى لك التوفيق أينما ذهبت".

وتوترت العلاقة بين الرجلين في الآونة الاخيرة حيث فرض النادي مقاطعة إعلامية لعدة أشهر.

تولى لاعب ومدرب ميلان السابق المسؤولية على رأس الجهاز الفني لنابولي في كانون الاول/ديسمبر 2019 بعد إقالة كارلو أنشيلوتي.

وكان غاتوزو فرّط أيضًا بقيادة ميلان الى دوري الابطال عندما حل خامسًا في موسم 2018-2019 على بعد نقطة من المركز الرابع.

ويرتبط المتوج بكأس العالم عام 2006 بالانتقال الى فيورنتينا او توتنهام الانكليزي.

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