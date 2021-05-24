بطولة انكلترا: غوارديولا الافضل في استفتاء المدربين

دايف تومسون تصوير مشترك/ا ف ب

يأمل مدرب مانشستر سيتي الاسباني جوزيب غوارديولا أن يحرز لقب مسابقة دوري ابطال أوروبا للمرة الثالثة في مسيرته والأولى مع فريقه الانكليزي على حساب مواطنه تشلسي عندنا يتواجهان السبت

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لندن (أ ف ب)

اختارت رابطة المدربين في الدوري الانكليزي لكرة القدم الإثنين الاسباني جوزيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، مدرب العام للمرة الثانية في غضون أربعة أعوام بعدما اعاد فريقه إلى قمة الدوري الممتاز.

وأشاد مدرب مانشستر يونايتد السابق "السير" أليكس فيرغوسون الذي اعلن عن اسم الفائز بالجائزة التي تحمل اسمه، بصفات نظيره الاسباني وحيا "النجاح الملفت" في استعادة لقب الدوري ووصول سيتي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أورويا حيث سيخوض مواجهة انكليزية مئة في المئة أمام مواطنه تشلسي في مدينة بورتو البرتغالية السبت المقبل.

وقال فيرغوسون لقناة "سكاي سبورت" ناقلة الحفل "حافظت (غوارديولا) دائماً على تواضعك وبقيت عملياً. أحسنت وتستحق ذلك".

من ناحيته، اعتبر غوارديولا ان الدوري الانكليزي هو "الأقوى، ومن بعيد"، في اشارة الى مسيرته التدريبية في بطولتي اسبانيا مع برشلونة وألمانيا مع بايرن ميونيخ.

وخلف غوارديولا مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب في سجل الفائزين.

وأضاف "الدوري الاسباني ممتع والدوري الالماني أيضاً ولكن هذه البطولة (انكلترا) بسبب الظروف المناخية وعدد المباريات بين تشرين الثاني/نوفمبر وشباط/فبراير، والبُعد البدني، فهي الدوري الأصعب".

وتابع المدرب الكاتالوني "ولكنه أيضاً الاكثر راحة لأننا يمكننا أن نعمل كما نريد. في الدول الاخرى، الضغط أهم وأقوى".

وأردف قائلا "هنا وفور ارتداء القميص الأزرق (السماوي) تصبح جزءاً من المجتمع. تغمرهم السعادة عند الفوز، وبدرجة أقل عندما نخسر ولكنهم (الجماهير) يدعمونك من دون قيد أو شرط وهذا يجعل العمل رائعاً".

واختار أعضاء رابطة المدربين في الدوري، مدرب نوريتش سيتي الألماني دانيال فاركيه أفصل مدرب في الدرجة الاولى (الثانية فعلياً) بعدما قاد فريقه إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل، وإيما هايز الفائزة بلقب ثان توالياً مع تشلسي أفضل مدربة لفريق نسائي.

كما نال لاعب ليفربول السابق ومدرب غلاسكو رينجرز الاسكتلندي الحالي ستيفن جيرارد جائزة خاصة بعدما انهى الموسم من دون أي خسارة في 38 مباراة في الدوري الاسكتلندي ليتوج باللقب.

© 2021 AFP