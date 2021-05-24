تركيا تعتقل خبير متفجرات في تنظيم الدولة الإسلامية مطلوبا للولايات المتحدة

- Demiroren News Agency (DHA)/ا ف ب

أمنيون وعناصر من فرق الأدلة الجنائية يعملون في مكان انفجار سيارة في الريحانية بتركيا، 5 تموز/يوليو 2019

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اسطنبول (أ ف ب)

اعتقلت السلطات التركية رجلا بتهمة العمل كخبير متفجرات لدى تنظيم الدولة الإسلامية وهو مطلوب لدى الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام الاثنين.

أفادت قناة "تي آر تي" التلفزيونية التركية الرسمية أن مصطفى عبد الوهاب محمود، المولود في مصر عام 1999، اُعتقل مع ثلاثة من المشتبه بهم في اسطنبول حيث يقيم بعد فراره من سوريا عبر مصر.

وأصدر مدع لائحة اتهام يطالب فيها انزال عقوبة السجن لمدة تصل إلى 22 سنة ونصف ضد المشتبه به بسبب "الانتماء إلى منظمة إرهابية وإدارتها".

وأشارت القناة إلى أن المعتقل خبير في صناعة القنابل اليدوية والأحزمة الناسفة وكان يخطط لشن هجمات في تركيا، وبينها ضد المصالح الأميركية.

كما شارك خبرته مع جهاديين مرشحين في بلدان أخرى عبر الإنترنت.

زودت أجهزة الاستخبارات الأميركية التي كانت تتعقب خبير المتفجرات السلطات التركية بمعلومات مكنت من تنفيذ عملية الاعتقال، بحسب وسائل إعلام تركية.

صعّدت تركيا مكافحتها متطرفي تنظيم الدولة الإسلامية الذين نفذوا هجمات دامية في البلاد، بما في ذلك إطلاق النار الجماعي في ملهى ليلي في اسطنبول عام 2017 خلّف 39 قتيلا.

وتنفّذ الشرطة مذاك مداهمات مستمرة لاعتقال مشتبه بهم في أنحاء البلاد.

في مطلع أيار/مايو، أعلنت أنقرة اعتقال قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية وُصف بأنه "اليد اليمنى" لزعيمه السابق أبو بكر البغدادي.

© 2021 AFP