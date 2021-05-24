دوري أبطال أوروبا: غوارديولا يحتاج إلى "طلقة واحدة" وتوخل يتسلح بانتصاراته

دايف تومسون تصوير مشترك/ا ف ب

يأمل مدرب مانشستر سيتي الاسباني جوزيب غوارديولا أن يحرز لقب مسابقة دوري ابطال أوروبا للمرة الثالثة في مسيرته والأولى مع فريقه الانكليزي على حساب مواطنه تشلسي عندنا يتواجهان السبت

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مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

يؤمن المدرب الاسباني جوزيب غوارديولا أن رغبة فريقه مانشستر سيتي الانكليزي تتخطى واقع عدم امتلاكه للخبرة حيث يخوض النهائي الاوّل في مسيرته وانه لا يحتاج سوى لـ "طلقة واحدة" أمام مواطنه تشلسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، فيما يتسلح مدرب الاخير الالماني توماس توخل بالثقة التي بناها فريقه من فوزين متتاليين على "سيتيزنس" مؤكداً انها ستكون العامل الاساس في الفوز.

وبعد عقود من الاستثمارات المالية الضخمة من مالكي سيتي، حقق النادي الانكليزي المتوج مؤخراً بلقب الدوري، خمسة ألقاب في البرميرليغ، منها ثلاثة مذ وصول غوارديولا إلى مقاعد المدربين قبل خمسة أعوام.

ويبحث سيتي وغوارديولا عن لقب المسابقة الاعرق أوروبياً: الأوّل في تاريخ النادي والثالث للاسباني حيث يعود الفوز الاخير له إلى موسم 2010-2011 حين كان يشرف على برشلونة الاسباني.

وقال غوارديولا الاثنين "في بعض الاحيان تحتاج للوقت. الاهم هي الطريقة التي سنتعامل معها مع المباراة النهائية. سنلعب للفوز بهذه المباراة".

وأضاف "في بعض الاحيان تحتاج الأندية إلى أكثر من نهائي للفوز، البعض الآخر لا يحتاج سوى لـ"طلقة واحدة" للتتويج. آمل في أن يكون الامر كذلك".

وتابع "هذا النادي جديد على العديد من الامور، ولكن في هذه الفترة فزنا بالألقاب توالياً للمرة الاولى، وحطمنا العديد من الأرقام القياسية، ووصلنا إلى النهائي (دوري الأبطال) للمرة الاولى".

وأكد غوارديولا أن سيتي كنادٍ أو كفريق ليس قديماً في هذه الحالة ولكن من ناحية "كم نحن سعداء وراضون لأننا هنا، فلا أحد بامكانه أن يهزمنا".

ولكن قبل هذا الموسم، لم ينجح سيتي في التأهل إلى ما بعد الدور ربع النهائي من دوري الابطال منذ بداية حقبة غوارديولا.

- سلاح الثقة -

من ناحيته، أكد توخل أن فريقه سيواجه سيتي في نهائي بورتو السبت المقبل متسلحاً بالثقة التي بناها من فوزين متتاليين على "سيتينزنس" في الفترة الأخيرة.

ويخوض الـ"بلوز" الاستحقاق القاري بعدما حجز مقعده في المسابقة الأعرق للموسم المقبل باحتلاله للمركز الرابع الاخير المؤهل لها بالرغم من خسارته أمام أستون فيلا 1-2 في المرحلة الاخيرة الاحد، مستفيداً من سقوط مطارده المباشر ليستر سيتي أمام ضيفه توتنهام 2-4.

وكان رجال توخل واجهوا سيتي في نصف نهائي الكأس المحلية الشهر الماضي وفازوا عليه 1-صفر، وعادوا وكرروا السيناريو ذاته ولكن هذه المرة على أرض منافسهم 2-1 في المرحلة 35 من الدوري الممتاز.

وأكد توخل الذي خلف ابن النادي فرانك لامبارد في كانون الثاني/يناير 2021 أن احتلال فريقه للمركز الرابع كان "انجازاً رائعاً".

وأقرّ المدرب الالماني السابق لباريس سان جرمان الفرنسي أن انتصارات فريقه على سيتي اثبتت أن الاخير قابل للهزيمة، وقال "اعتقد أن ذلك ساعدنا على الترابط والتطور والوصول (إلى النهائي) مع الكثير من الثقة".

ولا يريد توخل أن يعيش السيناريو المؤلم ذاته للعام الماضي عندما وصل إلى نهائي المسابقة مع فريقه السابق باريس سان جرمان الفرنسي وخسر أمام بايرن ميونيخ الالماني صفر-1، قبل أن تتم اقالته في عطلة اعياد الميلاد.

وأثنى توخل على منافسه سيتي قائلاً "مانشستر سيتي هو المعيار، هم الأبطال"، مضيفا "هم المعيار في أوروبا وفي هذا الدوري ونحن الرجال الذين نريد مطاردتهم وتقليص الفارق".

وشدد على أن الخبرة ساعدت كثيراً فريقه، مؤكداً في الوقت ذاته "لا تمنحك أفضلية بل تساعدك على الوصول بثقة، وانت تدرك جيداً ما تحتاج إليه للحصول على فرصة للتغلب عليهم".

وأصر توخل على أن فريقه يلعب بشكل جيد على الرغم من تعرضه لثلاث هزائم في مبارياته الاربع الاخيرة، بما في ذلك خسارة نهائي الكأس المحلية أمام ليستر سيتي بهدف نظيف.

© 2021 AFP