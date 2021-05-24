رونالدو يصبح أول لاعب يُتوج هدافا في ثلاث بطولات أوروبية كبرى

اندرياس سولارو ا ف ب

مهاجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو في لقطة له ل هامش مباراة فريقه ضد بولونيا في الدوري الايطالي. 23 ايار/مايو 2021

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روما (أ ف ب)

بات المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب يتوج هدافا في ثلاث بطولات أوروبية كبرى بعد ان انتزع لقب هداف الدوري الايطالي بتسجيله 29 هدفا في صفوف يوفنتوس لموسم 2020-2021 الذي اسدل الستار عليه الاحد.

وتقدم رونالدو (36 عاما) الذي غاب عن مباراة فريقه الأخيرة ضد بولونيا والتي نجح فيها يوفنتوس في انتزاع بطاقة التاهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بعد فوزه العريض على منافسه 4-1، على مهاجم انترميلان البلجيكي روميلو لوكاكو بفارق 5 اهداف.

وسبق للنجم البرتغالي ان توج هدافا في الدوري الانكليزي في صفوف مانشستر يونايتد عام 2008، ثم ثلاث مرات في صفوف ريال مدريد الاسباني اعوام 2011 و2014 و2015.

وكانت المرة الاولى التي يُتوج فيها رونالدو هدافا للدوري الايطالي في ثلاثة مواسم في صفوف السيدة العجوز بعد ان سجل 21 هدفا في موسمه الاول، و31 الموسم الماضي عندما حل ثانيا وراء هداف لاتسيو تشيرو ايموبيلي مع 36 هدفا. وعموما رفع رونالدو رصيده في صفوف يوفنتوس الى 101 هدف في مختلف المسابقات.

© 2021 AFP