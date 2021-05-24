كأس أوروبا 2020: راموس أبرز الغائبين عن قائمة المنتخب الاسباني

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مدريد (أ ف ب)

سيكون قائد منتخب اسبانيا المدافع المخضرم سيرخيو راموس أبرز الغائبين عن نهائيات كأس أوروبا 2020 المؤجلة والتي تنطلق في 11 حزيران/يونيو المقبل، بعد استبعاده المفاجئ عن القائمة النهائية الاثنين.

واستدعى المدرب لويس إنريكي 24 لاعبًا الى قائمة ابطال العام 2010 علمًا ان الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) أجاز استدعاء 26، حيث ضم الفرنسي أيميريك لابورت مدافع مانشستر سيتي الانكليزي بعد أن صادقت الحكومة الاسبانية على حصوله على الجنسية.

وقال إنريكي عن استبعاد قائد ريال مدريد الذي عانى من الاصابات هذا الموسم إنه "كان قرار صعب ولكنه لم يكن قادرًا على المنافسة في الظروف المناسبة منذ كانون الثاني/يناير".

وتابع "لقد اتصلت به أمس، كان الامر قاسيًا وصعبًا. أشعر بالسوء لأنه محترف للغاية ويساعد المنتخب كثيرًا. سيظل قادرًا على مساعدته في المستقبل. لكن علي أن أبحث عن الأفضل للمجموعة".

وغاب راموس (35 عامًا) عن رريال مدريد بسبب اصابات عدة وخاض خمس مباريات فقط مع الفريق في العام 2021، علمًا انه بات افضل بدنيًا مؤخرًا. أصيب في فخذه الأيمن وربلة الساق اليسرى وكوفيد-19 وأخيرًا في العضلة الخلفية لفخذه الايسر.

ولم يتواجد أي لاعب من ريال مدريد في قائمة "لا روخا" في سابقة من نوعها مع غياب ايضًا لوكاس فاسكيس وداني كارفاخال المصابين، إلا أن غياب ناتشو كان مفاجئًا.

وعن استدعاء 24 لاعبًا بدلا من 26 "غالبية المنتخبات الوطنية تملك 26 لاعبًا ولكن ارتأينا اننا بحاجة للاعب اضافي فقط. نعرف اهمية ان يشعروا وكأنهم قد يلعبون في اي لحظة. هذه الدينامية في الفريق مهمة".

اما بالنسبة للابورت، كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أجاز الجمعة اللعب لصالح المنتخب الاسباني.

وتكوَّن لابورت المولود في أجين (جنوب غرب فرنسا)، في مدرسة فريق أتلتيك بلباو الباسكي في الفترة بين 2010 و2018 قبل الانتقال الى مانشستر سيتي، وتمت دعوته ثلاث مرات الى صفوف المنتخب الفرنسي في الفترة بين 2016 و2020 من دون أن يخوض أي دقيقة بألوان "الديوك"، وبالتالي بإمكانه اللعب مع منتخب إسبانيا.

ويملك مدرب فرنسا بطلة العالم ديدييه ديشان خيارات كثيرة في مركز قلب الدفاع مع رافايل فاران، لوكا هرنانديز، بريسنيل كيمبيمبي، كليمان لانغليه وكورت زوما الذين اختارهم على حساب لابورت في الاشهر الاخيرة.

ووقعت اسبانيا بطلة اوروبا عامي 2008 و2012 في المجموعة الخامسة الى جانب بولندا، سلوفاكيا والسويد.

وهنا تشكيلة المنتخب:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد الانكليزي)، أوناي سيمون (اتلتيك بلباو)، روبرت سانشيس (برايتون الانكليزي).

خط الدفاع: خوسيه غايا (فالنسيا)، إريك غارسيا وأيميريك لابورت (مانشستر سيتي الانكليزي)، جوردي ألبا (برشلونة)، دييغو يورنتي (ليدز يونايتد الانكليزي)، باو توريس (فياريال)، سيسار أسبيليكويتا (تشلسي الانلكيزي).

خط الوسط: فابيان رويس (نابولي الايطالي)، بيدري وسيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، رودريغو هرنانديس (مانشستر سيتي الانكليزي)، كوكي وماركوس يورنتي (اتلتيكو مدريد)، تياغو الكانتارا (ليفربول الانكليزي).

خط الهجوم: داني أولمو (لايبزيغ الالماني)، ميكيل اورياسابال (ريال سوسييداد)، فيران توريس (مانشستر سيتي الانكليزي)، جيرارد مورينو (فياريال)، الفارو موراتا (يوفنتوس الايطالي)، أداما تراوري (ولفرهامبتون الانكليزي)، بابلو سارابيا (باريس سان جرمان الفرنسي).

بور-ر م/ز ر

© 2021 AFP