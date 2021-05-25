الدوري الأميركي للمحترفين: ميلووكي يكرم وفادة ميامي ودنفر يعادل بورتلاند

نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو يسجل سلة في المباراة ضد ميامي هيت في بلاي اوف دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 24 ايار/مايو 2012.

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لوس انجليس (أ ف ب)

أكرم ميلووكي باكس وفادة ضيفه ميامي هيت، وصيف بطل الموسم الماضي، عندما تغلب عليه 132-98 ليخطو خطوة كبيرة نحو الدور الثاني لتقدمه 2-صفر، فيما عوض دنفر ناغتس سقوطه في المباراة الاولى امام ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز عندما تغلب عليه 128-109 الإثنين في الدور الأول من بلاي أوف دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المباراة الأولى وجه ميلووكي باكس إنذارا شديد اللهجة الى الفرق المنافسة على اللقب عندما سحق ضيفه ميامي بفارق 34 نقطة خلافا لمواجهتهما الجمعة عندما احتاج الى التمديد للفوز على ضيفه 109-107.

وتقدم باكس، ثالث المنطقة الشرقية، بانتصارين على سادسها ووصيف بطل الموسم الماضي، وبات بحاجة الى فوزين لبلوغ الدور الثاني. وتقام المباراتان المقبلتان على أرض ميامي الخميس والسبت المقبلين.

وضرب ميلووكي بقوة في الربع الأول وحسمه في صالحه بفارق 26 نقطة (46-20)، قبل أن يواجه مقاومة من ضيوفه في الربعين الثاني والثالث حيث حسمهما بصعوبة بفارق نقطة (32-31) وسلة (29-27) على التوالي، قبل أن ينهي الربع الأخير في صالحه بفارق خمس نقاط (25-20).

وكعادته فرض العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نفسه نجما في المباراة بتحقيقه "دابل دابل" حيث سجل 31 نقطة مع 13 متابعة، وكان على بعد أربع تمريرات حاسمة من الـ"تريبل دابل".

وساهم البديل براين فوربيس بشكل لافت في فوز باكس بتسجيله 22 نقطة إلى جانب البديلين الآخرين بات كونوغتون (15 نقطة) وبوبي بورتيس (11)، وأضاف كريس ميدلتون 17 نقطة وجرو هوليداي 11 نقطة.

في المقابل، كان البديلان ديواين ديدمون والسلوفيني غوران دراغيتش أفضل المسجلين في صفوف ميامي، فكان الأول قريبا من الـ"دابل دابل" بتسجيله 19 نقطة مع تسع متابعات، وأضاف الثاني 18 نقطة، فيما كان بام أديبايو أفضل المسجلين في الخماسي الأساسي برصيد 16 نقطة، وأضاف كل من جيمي باتلر ودنكن روبنسون 10 نقاط.

وفي المباراة الثانية، قاد العملاق الصربي نيكولا يوكيتش فريقه دنفر ناغتس إلى الفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز 128-109 وبالتالي تعويض خسارته أمامه 109-123 السبت.

وسجل يوكيتش 38 نقطة مع ثماني متابعات وخمس تمريرات حاسمة، وأضاف مايكل بورتر 18 نقطة والبديل بول ميلساب 15 نقطة مع سبع متابعات.

في المقابل، لم ينفع بورتلاند تألق نجمه داميان ليلارد، أفضل مسجل في المباراة برصيد 42 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة.

وفرض ناغتس أفضليته على مجريات المباراة بأكملها وحسم أرباعها في صالحه 31-25 و42-36 و28-26 و27-22 على التوالي.

وبرز في صفوف الخاسر أيضا سي دجاي ماكولوم بتسجيله 21 نقطة ونورمان باول صاحب 15 نقطة.

© 2021 AFP