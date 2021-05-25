زعيمة المعارضة البيلاروسية تدعو واشنطن ومجموعة السبع الى تكثيف الضغط على النظام

بتراس مالوكاس ا ف ب/AFP

زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا تتحدث الى الصحافيين في فيلنيوس في 24 ايار/مايو 2021.

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موسكو (أ ف ب)

دعت زعيمة المعارضة البيلاروسية المقيمة في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا الثلاثاء واشنطن ومجموعة السبع الى تصعيد الضغط على نظام بيلاروس بعد تحويل مسار طائرة "راين اير" واعتقال معارض كان على متنها والذي أثار موجة تنديد دولية.

في اتصال مع مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سولفيان دعت تيخانوفسكايا الولايات المتحدة الى "عزل النظام والضغط عليه عبر العقوبات" كما قالت على تويتر.

كما طالبت بان تتم دعوة المعارضة الى قمة مجموعة السبع المرتقبة الشهر المقبل في بريطانيا.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن ندد الاثنين باعتراض طائرة مدنية أوروبية كانت تقل معارضا لنظام الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشنكو، واصفا الخطوة ب"الفاضحة" ومطالبا بالافراج الفوري عن المعارض.

كما قرّر الاتحاد الأوروبي مساء الاثنين إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات البيلاروسية، وحض شركات الطيران الأوروبية على تجنّب المجال الجوي البيلاروسي، وسط دعوات الى فرض عقوبات جديدة على نظام لوكاشنكو.

وبحسب مقررات للقمة الأوروبية الاثنين في بروكسل، طالب قادة دول الاتحاد بـ"الإفراج فورا" عن المعارض رومان بروتاسيفيتش وصديقته صوفيا سابيغا اللذين أُجبرت طائرة كانا يستقلانها على الهبوط الأحد في مطار مينسك اثر انذار بوجود قنبلة تبين لاحقا انه كاذب.

© 2021 AFP