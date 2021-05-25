كأس أوروبا 2020: قائمة أولية من 33 لاعباً لمدرب انكلترا ساوثغيت

خوان ماربروماتا ا ف ب/ارشيف

مدرب منتخب انكلترا غاريث ساوثغايت فرحا بعد فوز بلاده على كولومبيا في مونديال روسيا 2018، 3 تموز/ يوليو 2018

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لندن (أ ف ب)

استدعى مدرب منتخب انكلترا غاريث ساوثغيت الثلاثاء المدافعين بن غودفري وبن وايت إلى قائمة أولية ضمت 33 لاعباً استعداداً لخوض نهائيات كأس أوروبا 2020 المقررة الشهر المقبل والمؤجلة من العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأمام ساوثغيت أسبوع كي يختار قائمته النهائية من 26 لاعباً، قبل انطلاق النهائيات في 11 حزيران/يونيو المقبل.

ويأمل ساوثغيت الذي قاد منتخب "الاسود الثلاثة" لاحتلال المركز الرابع في مونديال روسيا 2018، تفادي الاصابات حيث سيخوض 12 لاعباً مما وردت اسماؤهم في القائمة الاولية نهائيي مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" خلال الاسبوع الحالي.

ويواجه مانشستر يونايتد منافسه فياريال في نهائي "يوروبا ليغ" الاربعاء، قبل أن يقام نهائي المسابقة القارية الام بصبغة انكليزية مئة في المئة حيث يواجه مانشستر سيتي مواطنه تشلسي في بورتو البرتغالية السبت.

وأورد ساوثغيت قائد يونايتد هاري ماغواير ونظيره في ليفربول جوردان هندرسون ولاعب وسط ليدز كالفين فيليبس في القائمة الاولية برغم الشكوك التي تحوم حولهم بسبب غيابهم عن الملاعب للاصابة.

واستدعى المدرب الوطني الظهير الأيمن لليفربول ترنت الكسندر-أرنولد وسط تكهنات عن غيابه عن القائمة النهائية على الرغم من استعادته لمستواه في الاسابيع الاخيرة من الموسم الحالي.

وتواجه انكلترا نظيرتها النمسا في 2 حزيران/يونيو المقبل ورومانيا في 6 منه في دورة ودية ستقام على ملعب "ريفرسايد ستاديوم" الخاص بميدلزبره.

ويخوض المنتخب الانكليزي مبارياته في دور المجموعات على أرضه ضد كرواتيا في 13 حزيران/يونيو، إسكتلندا في 18 منه وجمهورية تشيكيا في 22 وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتقام النهائية القارية في 11 مدينة احتفالاً بالذكرى الستين لانطلاقها، وفي حال تصدرها للمجموعة الرابعة ستلعب إنكلترا في ثمن النهائي أيضاً على "ويمبلي" الذي يستضيف كذلك مباراتي نصف النهائي والنهائي.

- التشكيلة الموقتة:

لحراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، دين هندرسون (مانشستر يونايتد)، سام جونستون (وست بروميتش) وآرون رامسدايل (شيفيلد يونايتد)

للدفاع: لوك شو وهاري ماغواير (مانشستر يونايتد)، بن تشيلويل وريس جيمس (تشلسي)، جون ستونز وكايل ووكر (مانشستر سيتي)، تايرون مينغز (أستون فيلا)، كونور كوادي (وولفرهامبتون)، كايرون تريبيير (أتلتيكو مدريد الاسباني)، ترنت الكسندر-أرنولد (ليفربول)، بن غودفري (إيفرتون) وبن وايت (برايتون).

للوسط: ديكلاين رايس وجيسي لينغارد (وست هام)، جوردان هندرسون (ليفربول)، كالفين فيليبس (ليدز)، مايسون مونت (تشلسي)، جود بيلينغهام (بوروسيا دورتموند الالماني) وجيمس وارد-بروس (ساوثمبتون).

للهجوم: فيل فودين ورحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، جاك غريليش (أستون فيلا)، هاري كاين (توتنهام)، ماركوس راشفورد ومايسون غرينوود (مانشستر يونايتد)، جايدون سانشو (دورتموند)، دومينيك كالفيرت-لوين (إيفرتون)، بوكايو ساكا (أرسنال) وأولي واتكنز (أستون فيلا).

© 2021 AFP