بطولة ألمانيا: كيال هوشتاين يضع كولن على مشارف الدرجة الثانية

لاعبو كيال هولشتاين يحتفلون بهدف الفوز في مرمى كولن (1-صفر) في ذهاب ملحق البقاء أو الهبوط في الدوري الألماني لكرة القدم في 26 أيار/مايو 2021.

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برلين (أ ف ب)

وضع كيال هولشتاين ثالث الدرجة الثانية مضيفه كولن على مشارف توديع الدرجة الأولى عندما تغلب عليه 1-صفر الأربعاء في ذهاب ملحق البقاء أو الهبوط في الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين كيال هولشتاين، الساعي إلى الصعود للمرة الأولى في تاريخه إلى البوندسليغا، بفوزه الى مدافعه البديل سيمون لورنتس الذي سجل الهدف الوحيد بضربة رأسية اثر ركلة ركنية في الدقيقة 59 بعد ثوان من دخوله مكان الصربي ألكسندر إيغنيوفسكي.

وحرمت العارضة ثالث الدرجة الثانية من التعزيز بردها تسديدة ياني سيرا في الدقيقة 78.

وأنهى كيال هولشتاين دوري الدرجة الثانية في المركز الثالث هذا الموسم ما خوّله خوض الملحق ضد كولن الذي أنهى موسمه في البوندسليغا في المركز السادس عشر.

وتقام مباراة الإياب السبت المقبل في مدينة كيال.

وكان كيال فجّر المفاجأة هذا الموسم بتجريده بايرن ميونيخ من لقبه بطلا لمسابقة الكأس المحلية عندما أطاح به من الدور الثاني، قبل أن يخرج من دور الأربعة بخسارة مذلة بخماسية نظيفة امام بوروسيا دورتموند الذي توج باللقب على حساب لايبزيغ.

© 2021 AFP