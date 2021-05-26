رئيس بيلاروس يؤكد أن بلاده تصرفت بشكل "قانوني" عند تحويل مسار الطائرة

سيارهي ليسكيتش ا ف ب/ارشيف

الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشنكو يخاطب أنصاره في مينسك في 16 آب/أغسطس 2020

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مينسك (أ ف ب)

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو الأربعاء أن بلاده تصرفت بشكل "قانوني لحماية الشعب" عند تحويل مسار طائرة راين اير في المجال الجوي البيلاروسي نافيا أن تكون مقاتلة قد أجبرت طائرة الركاب على الهبوط.

والطائرة التي كانت تقوم برحلية من أثينا إلى فلينيوس ومن بين ركابها أحد نشطاء المعارضة المطلوبين لدى سلطات بيلاروس، أجبرت على الهبوط في مينسك الأحد بعد بلاغ بوجود قنبلة مفترضة، ما دفع بالعديد من شركات الطيران الأوروبية إلى وقف الرحلات فوق بيلاروس.

وأكد لوكاشنكو في كلمة أمام نواب البرلمان "تصرفتُ بشكل قانوني لحماية شعبنا" حسب وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية (بيلتا).

والزعيم الذي يحكم بقبضة من حديد منذ أكثر من عقدين قال أيضا أن الهجمات على بلاده تجاوزت "خطوطا حمراء".

وقال "كما تنبأنا، فإن الذين يضمرون لنا السوء في البلاد وخارجها، غيروا أساليب هجومهم على الدولة".

وأضاف "فقد تجاوزوا العديد من الخطوط الحمر وحدود المنطق والأخلاق الإنسانية".

ووصف اتهامات بأن تكون مقاتلة من طراز ميغ-29 أجبرت طائرة الركاب على الهبوط في مينسك بأنها "محض أكاذيب".

ويخضع لوكاشنكو وحلفاؤه لعقوبات أوروبية وأميركية على خلفية القمع العنيف لتظاهرات أعقبت الانتخابات وعمت البلاد العام الماضي.

ونزل عشرات آلاف المتظاهرين إلى الشارع للمطالبة باستقالة الرئيس البالغ 66 عاما معتبرين منافسته في الانتخابات سفيتلانا تيخانوفسكايا الفائزة الحقيقية.

فرت تيخانوفسكايا إلى ليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي بعد وقت قصير على الانتخابات.

قال الاتحاد الأوروبي إنه يدرس فرض عقوبات جديدة على نظام لوكاشنكو بعد حادثة الطائرة وطالب القادة الأوروبيون بإطلاق سراح رومان بروتاسيفتش.

والناشط البالغ 26 عاما، شارك في إدارة قناة "نيكستا" على تطبيق "تلغرام" والتي ساهمت في تنظيم الاحتجاجات.

ويواجه حكما بالسجن فترة تصل إلى 15 عاما بتهمة تنظيم اضطرابات جماعية.

© 2021 AFP