قائد الانقلاب في مالي يسمح لوفد مجموعة غرب إفريقيا للوساطة بلقاء القادة الموقوفين

ميشال كاتاني اف ب/ارشيف

رئيس مالي الانتقالي باه نداو في صورة التقطت في 25 أيلول/سبتمبر 2020

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باماكو (أ ف ب)

سمح الكولونيل اسيمي غويتا الرجل القوي في السلطة المالية، لوسيط المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا غودلاك جوناثان بأن يلتقي الأربعاء بالرئيس ورئيس الحكومة الانتقاليين اللذين أوقفهما العسكريون الإثنين، حسب مصدر قريب من الوساطة.

وصرح هذا المصدر المطلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته ليل الثلاثاء الاربعاء "حصلنا على الضوء الاخضر للقاء الرئيس الانتقالي (باه نداو) ورئيس الوزراء (مختار وان) الاربعاء".

وكان يتحدث بعد لقاء في العاصمة المالية باماكو بين نائب الرئيس الانتقالي الكولونيل اسيمي غوتا والوفد الذي يقوده غودلاك جوناثان.

وأوفدت مجموعة غرب إفريقيا الرئيس النيجيري السابق الثلاثاء إلى العاصمة المالية للقيام بمهمة جديدة للمساعي الحميدة، غداة اعتقال الجيش لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الانتقالي وعدد من كبار الشخصيات في الدولة في ما يشبه انقلابا ثانيا خلال تسعة أشهر.

وصرح احد أعضاء حكومة غويتا طالبا عدم كشف هويته "أوضحنا إقصاء الرئيس الانتقالي ورئيس حكومته". وأضاف "نبقي على الانتخابات العام المقبل"، موضحا أن اجتماعات أخرى ستعقد مع الوسطاء الدوليين.

وأكد أحد أعضاء وفد وساطة غرب إفريقيا أن غوتا زعيم الانقلابيين الذين أطاحوا بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا العام الماضي "قدم لنا أسباب تدخله مع رجاله الاثنين:.

وأضاف "نحن هنا لمساعدة أشقائنا الماليين على إيجاد حل للأزمة لكن من الواضح أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يمكن أن تعلن بسرعة، في القمة المقبلة، فرض عقوبات".

ويتهم الكولونيل غوتا الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان بتشكيل حكومة جديدة من دون استشارته مع أنه نائب الرئيس المكلف الدفاع والأمن ، وهما مجالان حاسمان في البلاد التي تشهد اضطرابات.

© 2021 AFP