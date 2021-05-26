يوروبا ليغ: فياريال يحرز اللقب للمرة الاولى في تاريخه على حساب مانشستر يونايتد

الارجنتيني خيرونيمو رولي حارس مرمى فياريال الاسباني يتصدى للركلة الترجيحية الحاسمة التي منحت فريقه لقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على حساب مانشستر يونايتد الانكليزي في دانسك البولندية في 26 أيار/مايو 2021.

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دانسك (بولندا) (أ ف ب)

تُوج فياريال الإسباني بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على مانشستر يونايتد الإنكليزي 11-10 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) الأربعاء في المباراة النهائية في مدينة دانسك البولندية أمام 9500 متفرج.

وسجل جيرارد مورينو (29) هدف فياريال، والأوروغوياني إدينسون كافاني (55) هدف مانشستر يونايتد.

ويدين فياريال بفوزه إلى حارس مرماه الأرجنتيني خيرونيمو رولي الذي تصدى للركلة الترجيحية الحادية عشرة التي انبرى لها حارس مرمى يونايتد الدولي الإسباني دافيد دي خيا.

وهو اللقب القاري الأول في تاريخ فياريال في أول نهائي أوروبي له أيضا فضمن المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما انهى الموسم في الليغا سابعًا.

كما يعود الفضل في تتويج فياريال إلى مدربه المتخصص في المسابقة أوناي إيمري الذي توج بلقبه الرابع في خامس نهائي في المسابقة القارية بعد ثلاثة ألقاب متتالية مع إشبيلية وبولغه النهائي مع ارسنال الانكليزي عام 2019.

كما بات إيمري أول مدرب يقود فريقين إسبانيين للقب المسابقة.

وهي المرة الأولى التي يحسم فيها لقب المسابقة بركلات الترجيح منذ موسم 2013-2014 عندما توج اشبيلية بقيادة إيمري على حساب بنفيكا البرتغالي.

في المقابل، فشل مانشستر يونايتد في الظفر باللقب الثاني في المسابقة بعد الأول عام 2017، كان الآخر له على الإطلاق، كما فشل مدرب الشياطين الحمر أولي غونار سولشاير في الفوز بلقبه الأول على رأس الإدارة الفنية لفريقه المتوج معه بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 1999 كلاعب، وبالتالي أن يصبح اول مدرب نروجي يتوج ببطولة اوروبية كبرى.

وهي المباراة النهائية الثامنة لمانشستر يونايتد في البطولات القارية، حيث أحرز ثلاثة ألقاب في دوري الابطال ولقبًا واحدا في مسابقة كأس الكؤوس الاوروبية ومثله في يوروبا ليغ.

© 2021 AFP