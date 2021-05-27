الإفراج عن الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين في مالي

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باماكو (أ ف ب)

أفاد مسؤول عسكري في مالي وكالة فرانس برس الخميس بالافراج عن الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين اللذين أوقفا الاثنين وأعلنا استقالتهما بحسب الجيش.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "أفرج عن رئيس الوزراء والرئيس الانتقاليين هذه الليلة قرابة الساعة 01,30 (بالتوقيتين المحلي وت غ). لقد احترمنا تعهدنا".

وأكد أفراد في عائلتي الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان الافراج عنهما.

وقالت أوساطهما إنهما عادا إلى منزلهما في باماكو من دون أن تتضح شروط الإفراج عنهما.

وكان اطلاق سراحهما من الشروط التي فرضتها الأسرة الدولية في مواجهة ما يعتبر ثاني انقلاب تشهده البلاد في غضون تسعة أشهر.

وكان الكولونيل اسيمي غويتا، الرجل القوي في السلطة المالية، أوقف المسؤولين فضلا عن وزير الدفاع المعين حديثا وشخصيات رفيعة المستوى أخرى.

واتهم غويتا الرجلين بتشكيل حكومة جديدة من دون استشارته في حين أنه نائب الرئيس للشؤون الأمنية وهو منصب أساسي في البلاد التي تشهد أعمال عنف مختلفة ولا سيما جهادية.

وقال الجيش الثلاثاء إن نداو ووان استقالا من دون أن تعرف ظروف ذلك.

وكان الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليان موقوفين من دون أي اتصال بالخارج في ثكنة كاتي العسكرية على بعد حوالى 15 كيلومترا عن باماكو إلى حيث اقتاد الجيش الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا بعيد إعادة انتخابه في آب/اغسطس 2020 ودفعه إلى الاستقالة.

© 2021 AFP