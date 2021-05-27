الدوري الأميركي للمحترفين: يوتا يرد بقوة وفيلادلفيا يستفيد من عامل الأرض

نجم يوتا جاز دونوفان ميتشل (رقم 45) ولاعب ممفيس غريزليز ديلون بروكس (رقم 24) خلال مواجهة الفريقين في بلاي اوف دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، سولت لايك سيتي، يوتا في 26 ايار/مايو 2021

إعلان اقرأ المزيد

لوس انجليس (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

رد يوتا جاز بقوة على ضيفه ممفيس غريزليز وأدرك التعادل 1-1 في سلسلة مواجهتهما في الدور الأول من "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما استفاد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على أكمل وجه من عامل الأرض وتقدم على واشنطن ويزاردز 2-صفر.

في المنطقة الغربية التي تصدرها جاز بعد الموسم المنتظم وحتى أنه كان صاحب أفضل سجل في الدوري بشكل عام (52 فوزاً مقابل 20 هزيمة)، عوض أصحاب الأرض سقوطهم في المواجهة الأولى مع غريزليز 109-112 وأدركوا التعادل 1-1 قبل الانتقال الى ملعب الأخير لخوض المواجهة الثالثة من أصل سبع ممكنة بين الفريقين، بفوزهم 141-129.

وخرج جاز منتصراً رغم الأداء الخارق من نجم ممفيس جا مورانت الذي حقق رقماً قياسياً لفريقه من حيث عدد النقاط في البلاي أوف بتسجيله 47 نقطة، محطماً الرقم السابق الذي كان مسجلاً باسم لاعب جاز حالياً مايك كونلي الذي لعب دوراً أساسياً الأربعاء في هذا الفوز بتسجيله 20 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة.

وبعدما سجل 26 نقطة في المباراة الأولى، بات مورانت أول لاعب يسجل ما مجموعه 71 نقطة في مشاركتيه الأوليين على الإطلاق في البلاي أوف منذ أن دمجت بطولتا الدوري الوطني لكرة السلة "أن بي أل" ورابطة كرة السلة الأميركية "بي أيه أيه" قبل موسم 1949-1950 لإطلاق الدوري الحالي "أن بي أيه".

وحقق دونوفان ميتشل عودة موفقة الى جاز بعد تعافيه من التواء في الكاحل أبعده عن 17 مباراة لفريقه، وذلك بتسجيله 25 نقطة في غضون 26 دقيقة فقط، بينها 5 ثلاثيات، فيما ساهم الفرنسي رودي غوبير بـ21 نقطة مع 13 متابعة و4 اعتراضات دفاعية (بلوك)، والكرواتي بويان بوغدانوفيتش بـ18 نقطة.

وهيمن جاز على اللقاء بشكل كامل ووصل الفارق بينه وبين ضيفه حتى 22 نقطة، فيما لم يتجاوز أكبر فارق للأخير الثلاث نقاط وذلك في الدقائق الأولى من الربع الأول الذي انتهى لصالح جاز 36-27، كما حال الربع الثاني (38-27)، قبل أن يستفيق الضيوف في الثالث (43-29) ما سمح لهم بتقليص الفارق حتى نقطتين فقط 91-93 إثر ثلاثية من ديانتوني ميلتون.

لكن جاز حافظ على رباطة جأشه وسجل 10 نقاط متتالية بين نهاية الربع الثالث وبداية الربع الأخير بدون أي رد من ضيفه، بينها سلتان استعراضيتان لغوبير، ما سمح له باستعادة زمام المبادرة والسير بالمباراة الى بر الأمان بعدما تفوق في الربع الأخير 38-32.

وفي المنطقة الشرقية التي تصدرها في نهاية الموسم المنتظم، أفاد فيلادلفيا على أكمل وجه من عامل الأرض وتقدم على واشنطن 2-صفر باكتساحه 120-95 بفضل جهود الثلاثي الأسترالي بن سيمونز (22 نقطة مع 9 متابعات و8 تمريرات حاسمة) والكاميروني جويل إمبيد (22 نقطة مع 7 متابعات) وتوبياس هاريس (19 نقطة مع 9 متابعات).

ورغم جهود برادلي بيل (33 نقطة)، بدا ويزاردز عاجزاً أمام سيكسرز لاسيما في ظل المردود المتواضع لنجمه الآخر راسل وستبروك (10 نقاط مع 6 متابعات و11 تمريرة حاسمة)، لكنه يأمل في أن يكون الوضع مختلفاً حين تنتقل السلسلة الى ملعبه في المباراتين الثالثة والرابعة الأحد والإثنين.

وبعدما خرج مهزوماً من مباراته الأولى في البلاي أوف منذ موسم 2013، استعاد نيويورك نيكس توازنه وأدرك التعادل أمام ضيفه أتلانتا هوكس 1-1 بالفوز عليه 101-92 بعدما كان متخلفاً بفارق 13 نقطة.

ويدين نيكس بالفوز الى ديريك روز الذي سجل 26 نقطة وأبقى فريقه في المباراة في ظل الأداء المتواضع للنجم الآخر جوليوس راندل في الشوط الأول الذي أنهاه بنقطتين فقط بعدما فشل في محاولته الست.

لكن مع دخول روز كأساسي في الشوط الثاني، تحرر راندل وأعاد فريقه الى المواجهة التي أنهاها بـ15 نقطة، فيما ذهبت جهود تراي يونغ (30 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة) سدى في الجهة المقابلة.

© 2021 AFP