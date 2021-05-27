تركيا تصدر مذكرة توقيف بحق زعيم مافيوي يتهم الحكومة بجرائم

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صورة لتسجيل فيديو يعرض على هاتف نقال للزعيم المافيوي سادات بكر في 26 أيار/مايو 2021

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انقرة (أ ف ب)

أصدرت تركيا مذكرة توقيف جديدة بحق زعيم مافيوي متوار فر خارج البلاد وبدأ بنشر تسجيلات فيديو يتهم فيها حلفاء الرئيس رجب طيب إردوغان بارتكاب جرائم خطيرة.

وأصدر المدعي العام لأنقرة الأربعاء مذكرة توقيف بحق سادات بكر الذي كان يستعد لنشر التسجيل الثامن من سلسلة فيديوهات على يوتيوب، تجذب ملايين المشاهدات.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء إنه يُشتبه الآن أيضا بضلوع بكر في مجموعة إرهابية يترأسها داعية مقيم في الولايات المتحدة تتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة انقلاب ضد إردوغان في 2016.

واتهامات بكر بالفساد والاغتيالات السياسية مرورا بالاتجار بالمخدرات والاغتصاب، تشمل الدائرة المقربة من أردوغان بما في ذلك رئيس وزراء سابق ومسؤولون كبار وأفراد من أسرهم.

وتركزت التسجيلات بشكل خاص على وزير الداخلية سليمان صويلو، ويقول بكر إنه وفر له الحماية ثم أبلغه عن اتهامات جديدة وشيكة ما أتاح له الفرار من البلاد.

بدأ بكر (49 عاما) بتسجيل الفيديوهات بعد أن دهمت الشرطة منزله في تركيا في نيسان/أبريل الماضي، وأساءت معاملة أسرته كما قال.

ويقول إنه يقيم حاليا في دولة الإمارات.

ولم يتم إثبات أي من الاتهامات فيما تصر الشخصيات المستهدفة على البراءة.

لكن الفضيحة السياسية التي فجرتها التسجيلات تأتي في أسوأ الأوقات لإردوغان، الذي تتراجع شعبيته وفق استطلاعات الرأي، بسبب ارتفاع معدلات التضخم والانخفاض الحاد في سعر صرف الليرة التركية.

ولزم اردوغان الصمت أولا ثم دافع الأربعاء وبدون أن يذكر اسم بكر، بقوة عن حكومته ووزير الداخلية محور الاتهامات.

وقال "خلال 19 عاما سحقنا المنظمات الاجرامية الواحدة تلو الأخرى"، مؤكدا وقوفه "إلى جانب" وزير الداخلية.

وأضاف "نلاحق افراد العصابات الإجرامية في أي مكان يفرون إليه في العالم".

© 2021 AFP