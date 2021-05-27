حارس ليل مانيان إلى ميلان بعقد لخمس سنوات

أعلن نادي ميلان الإيطالي الخميس تعاقده مع حارس مرمى ليل المتوج مؤخراً بطلاً لفرنسا الدولي مايك مانيان، لمدة خمس سنوات

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روما (أ ف ب)

أعلن نادي ميلان الإيطالي الخميس تعاقده مع حارس مرمى ليل المتوج مؤخراً بطلاً لفرنسا الدولي مايك مانيان، لمدة خمس سنوات.

وسيواجه مانيان البالغ 25 عاماً، المهمة الصعبة المتمثلة في خلافة ابن الـ"روسونيري" جانلويجي دوناروما الذي أعلن رحيله عن النادي رسمياً الأربعاء.

وقال ميلان في بيان "وقع حارس المرمى عقداً حتى 30 حزيران/يونيو 2026 وسيرتدي القميص رقم 16".

وأكد ليل من جهته "الاتفاق الكامل الذي تم التوصل إليه مع ميلان بشأن انتقال مايك مانيان".

وأضاف بطل فرنسا على موقعه أن "حارس المرمى الفرنسي الدولي سيلتزم بشكل نهائي مع نادي روسونيري بمجرد فتح سوق الانتقالات الإيطالية".

ومن المفترض أن يحصل ليل الذي تضرر بشدة مالياً جراء تفشي جائحة كورونا وفشل عقد البث التلفزيوني مع "ميديابرو" الناقل الرسمي للدوري الفرنسي، على رسوم انتقال تبلغ حوالى 15 مليون يورو، وفقاً للصحافة الإيطالية.

وكان مانيان الذي انتقل إلى صفوف ليل عام 2015، تألق في صفوفه هذا الموسم وساهم بشكل كبير في تتويج فريقه بطلا للدور يالفرنسي باحتفاظه بنظافة شباكه في 21 مباراة.

وسيكون مانيان ضمن التشكيلة الرسمية لمنتخب فرنسا المشاركة في كأس أوروبا 2020.

ويبدو أن ميلان الذي سيشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد غياب سبعة مواسم، سرع من عملية التعاقد مع مانيان بعد أشهر من المفاوضات الشاقة مع دوناروما قبل أن تتوقف قبل أسابيع عدة.

© 2021 AFP