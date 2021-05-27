ماكرون يزور رواندا لتسوية خلاف الماضي حول إبادة 1994

لودوفيك ماران ا ف ب

باقة أزهار أمام جدار يحيي ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية الرواندية، في 26 أيار/مايو 2021 في كيغالي عشية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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كيغالي (أ ف ب)

زار إيمانويل ماكرون الخميس في كيغالي نصب الإبادة الجماعية العام 1994، في أبرز محطة في زيارة الرئيس الفرنسي لرواندا الرامية إلى تكريس المصالحة بين البلدين بعد خلاف استمر أكثر من 25 عاما على خلفية الدور الذي لعبته فرنسا في إبادة التوتسي العام 1994.

وسيلقي ماكرون خطابا موضع ترقب كبير عند هذا النصب حيث ترقد رفات 250 ألف شخص من أصل أكثر من 800 ألف غالبيتهم من التوتسي وقعوا ضحية إحدى المآسي الأكثر دموية في القرن العشرين.

وزار ماكرون قبل ذلك المتحف حيث تتعاقب ألواح ومقاطع فيديو لشهادات وواجهات تعرض فيها جماجم وعظام وثياب ممزقة تذكر بالمجازر التي وقعت بين نيسان/أبريل وتموز/يوليو 1994.

وتدور تساؤلات كثيرة حول مضمون كلمة ماكرون التي ستستغرق عشرين دقيقة. فهل يذهب إلى حد تقديم اعتذار بلاده؟ أو يطلب المغفرة مثلما فعلت بلجيكا، القوة المستعمرة السابقة في رواندا في العام 2000؟

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وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال الأربعاء أن "عزم رئيس الجمهورية على النظر إلى تاريخنا، إلى ماضينا، بدون مواربة وبشفافية تامة هو أفضل وسيلة للمضي قدما"، بدون أن يكشف فحوى الكلمة التي سيلقيها أمام 150 شخصا.

وبغض النظر عما سيتضمنه الخطاب، فإن ماكرون سيمضي أبعد من أسلافه، وخصوصا نيكولا ساركوزي الذي كان أول رئيس فرنسي زار كيغالي منذ الإبادة الجماعية التي ارتكبت العام 1994، وأقر خلال زيارته بـ"أخطاء جسيمة" و"نوع من التعامي" من جانب السلطات الفرنسية، كانت لهما "عواقب مأسوية تماما".

لكن هذه التصريحات لم تنجح في تطبيع العلاقات بين كيغالي وباريس التي مرت منذ ذلك الحين بمراحل من التوتر الشديد.

لكن الأمور أخذت تتحسن مع بداية ولاية ماكرون الذي باشر سلسلة من المبادرات للخروج من الأزمة، وآخرها صدور تقرير في آذار/مارس أُعد تحت إشراف المؤرخ فينسان دوكلير، حول دور فرنسا قبل وخلال الإبادة الجماعية التي بدأت غداة مقتل الرئيس الهوتو جوفينال هابياريمانا عند إسقاط طائرته في 6 نيسان/أبريل 1994.

وخلص التقرير إلى "المسؤوليات الجسيمة والمروعة" لفرنسا و"تعامي" الرئيس الاشتراكي حينذاك فرنسوا ميتران ومحيطه حيال جنوح حكومة الهوتو المدعومة آنذاك من باريس، إلى العنصرية والإبادة الجماعية.

- "صفحة جديدة" -

وصرح رئيس رواندا بول كاغامي أنه بإمكانه "تقبل" هذه الخلاصات التي أكدها لاحقا تقرير وضعه مكتب محامين بطلب من كيغالي. وقال في مقابلة أجرتها معه مجلة "جون أفريك"، "أعتقد أنه بالرغم من نقاط تباين طفيفة في استخلاصاتهما، فإن هذين التقريرين يرسيان قواعد متينة لبناء علاقة أفضل بين بلدينا".

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ورأى مدير المنظمة غير الحكومية "إيجيس تراست" المشرفة على إدارة النصب التذكاري فريدي موتانغوها "سيكون أمرا جيدا أن يقدم إيمانويل ماكرون اعتذارات (...) لكن زيارته وتقرير دوكلير يشكلان بالأساس إشارتين قويتين أصدرتهما فرنسا من أجل المصالحة".

ولإرساء التطبيع، يعقد ماكرون وكاغامي مؤتمرا صحافيا مشتركا عند الظهر يتوقع الإعلان خلاله عن تعيين سفير فرنسي في كيغالي بعد شغور المنصب منذ 2015.

وستسمح تسوية خلافات الماضي بنظر الرئيسين بفتح "صفحة جديدة" أخيرا، في وقت يعمل ماكرون على توسيع دائرة نفوذ بلاده الذي يقتصر حاليا على غرب إفريقيا، ليشمل شرق القارة حيث معظم البلدان ناطقة بالإنكليزية.

وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة مساء الأربعاء قبل المغادرة إلى كيغالي "لدي قناعة راسخة بأنه خلال الساعات المقبلة، سنكتب معا صفحة جديدة في علاقتنا مع رواندا وإفريقيا".

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غير أن المعارضة في رواندا تأسف لبقاء ماكرون "صامتا حيال السلطة الاستبدادية والانتهاكات لحقوق الإنسان" في عهد كاغامي الذي يترأس البلاد منذ 2000، وبإمكانه البقاء في السلطة حتى 2034 بموجب تعديل دستوري أقر العام 2015.

وقام ماكرون بمبادرة حيال كيغالي العام 2018 إذ أيد انتخاب الرواندية لويز موشيكيوابو على رأس المنظمة الدولية للفرنكوفونية في حين تعطي بلادها الأولوية منذ عدة سنوات لتعليم الإنكليزية.

وسعيا لقلب هذا التوجه، يدشن ماكرون في العاصمة الرواندية قبيل الظهر "المركز الثقافي الفرنكوفوني" الذي "لن تقتصر مهمته على نشر الثقافة الفرنسية، بل ذلك تشجيع جميع موارد الفرنكوفونية وخصوصا الفنانين في المنطقة"، بحسب الرئاسة الفرنسية.

ويتوجه ماكرون الجمعة إلى جنوب إفريقيا في زيارة تخصص لوباء كوفيد-19 مع التركيز على إنتاج اللقاحات في القارة الإفريقية.

© 2021 AFP