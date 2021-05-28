ريال مدريد يعلن ضم المدافع النمسوي دافيد ألابا

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مدريد (أ ف ب)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني الجمعة ضم المدافع النمسوي دافيد ألابا إلى صفوفه، بعقد لمدة خمس سنوات.

وقال النادي الإسباني في بيان إن "ريال مدريد توصل إلى اتفاق مع اللاعب دافيد ألابا، الذي سيكون مرتبطاً مع النادي للمواسم الخمسة المقبلة".

وأضاف أن ألابا "سيُقدّم كلاعب جديد في ريال مدريد بعد انتهاء كأس أوروبا" التي يشارك فيها مع منتخب النمسا والمقررة بين 11 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو.

وجاء الإعلان عن ضم اللاعب البالغ 28 عاماً والذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع بايرن ميونيخ الألماني، غداة استقالة الفرنسي زين الدين زيدان من تدريب الفريق الملكي.

وكان ألابا أشار في شباط/فبراير الماضي الى عزمه الرحيل عن بايرن ميونيخ نهاية الموسم. ونظراً إلى أن عقده كان في خواتيمه، بم يضطر ريال مدريد إلى دفع رسوم انتقاله.

ونفى النمسوي أن يكون رحيله عن بايرن مرتبطاً بمطالبه المالية الباهظة، كما سبق وأعلن رئيس النادي السابق أولي هونيس.

ووصل ألابا الذي يمكنه اللعب في مراكز عدة، إلى بايرن ميونيخ في السادسة عشرة من عمره بعدما لعب مع ناشئي نادي أوستريا فيينا.

وفاز بـ28 لقباً مع بايرن ميونيخ، بينها عشرة ألقاب دوري ولقبان في دوري أبطال أوروبا في 2013 و2020.

© 2021 AFP