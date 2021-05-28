لوكاشنكو يلتقي بوتين في أوج أزمة بعد اعتراض طائرة وتوقيف صحافي

شابة ترفع لافتة تطالب بالإفراج عن الصحافي رومان بروتاسيفيتش أمام سفارة بيلاروس في موسكو في 25 أيار/مايو 2021

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سوتشي (روسيا) (أ ف ب)

يلتقي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو الذي يواجه ضغوطا غربية منذ اعتراض طائرة واعتقال صحافي كان فيها، نظيره الروسي في موسكو الجمعة غداة فتح تحقيق من قبل منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة.

وسيستقبل بوتين حليفه البيلاروسي في مقر إقامته الصيفي في سوتشي على ساحل البحر الأسود في جنوب روسيا، للبحث رسميا في "التكامل" بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين، وهو مشروع تتطلع إليه موسكو منذ فترة طويلة، وفي "المشاريع المشتركة ولا سيما الاقتصادية" كما كتب الكرملين على موقعه الالكتروني.

لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حدد الخميس توجه اللقاء بتأكيده أن الغرب يجب أن "يكف عن شيطنة الذين لا يحبهم".

ويصر الكرملين على موقفه الذي عبر عنه الأربعاء المتحدث باسمه دميتري بيسكوف قائلا إنه لا يوجد سبب للتشكيك في تفسيرات بيلاروس بأنها غيرت مسار الطائرة التابعة لشركة "راين اير" الأحد بسبب إنذار بوجود قنبلة ولم تكن تعلم بوجود الصحافي المعارض رومان بروتاسيفيتش فيها.

- تأثير على الغاز الروسي -

لكن فلاديمير بوتين قد لا يكون مطمئنا لتهديدات بروكسل بفرض عقوبات على مينسك قد تؤثر على نقل الغاز الروسي عبر بيلاروس.

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وتشكل عائدات مرور الغاز الروسي عبر أراضي بيلاروس إلى الاتحاد الأوروبي، مصدر موارد كبيرة لمينسك التي تعتمد بشكل كبير اقتصاديا على "الأخ الأكبر" الروسي.

لكن حاليا وبدعم من موسكو، لا يصدر ألكسندر لوكاشنكو أي إشارة تدل على رغبته في الاستسلام للضغوط المتزايدة.

ويتمثل آخر هذه الضغوط في ما أعلنته منظمة الطيران المدني الدولي بعد اجتماع طارئ الخميس، عن إجراء تحقيق حول شرعية تغيير مسار الطائرة.

ووجهت والدة الصحافي المعتقل نداء مؤثرا الخميس من وارسو ، إلى الأسرة الدولية.

وقالت ناتاليا بروتاسيفيتش "أريد منكم أن تنقلوا مطلبنا إلى جميع أنحاء العالم، إلى ممثلي الحكومات وإلى دول الاتحاد الأوروبي وقادة الاتحاد الأوروبي والمسؤولين الأميركيين". وأضافت "أنا أصرخ أرجوكم ساعدوني على تحرير ابني".

وقد يصدر على رومان بروتاسيفيتش الموقوف في بيلاروس بعد تحويل مسار الطائرة التي كانت تقله في رحلة بين أثينا وفيلنيوس حكم قاس بالسجن. وتتهمه سلطات بيلاروس بتنظيم "اضطرابات واسعة" خلال تظاهرات في 2020 ضد إعادة انتخاب لوكاشنكو.

ومنع والدا الصحافي اللذان لجآ إلى وارسو منذ حملة القمع في بيلاروس العام الماضي، من الاتصال بابنهما منذ اعتقاله الأحد في مطار مينسك. وقد اعتقلت معه صديقته الروسية صوفيا سابيغا التي كانت ترافقه في الطائرة.

- مجموعة السبع تندد -

في لندن، دان وزراء خارجية مجموعة السبع "بأكبر قدر من الحزم" اعتقال الصحافي وصديقته وطالبوا "بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما".

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وتستمر التعبئة للمطالبة بإطلاق سراح الصحافي الشاب بزخم. فقد نظمت منظمة مراسلون بلا حدود تظاهرة الخميس عند الحدود بين ليتوانيا وبيلاروس لوح خلالها المشاركون بصور 21 صحافيا مسجونين في الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

وأثار رئيس بيلاروس غضب الغربيين بإرساله طائرة مقاتلة الأحد لاعتراض طائرة تابعة لشركة الطيران "راين اير". وردت الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد بمنع شركات الطيران البيلاروسية من دخول الاتحاد الأوروبي ومطالبة شركات الطيران الأوروبية بعدم التحليق في مجالها الجوي.

وقال رئيس الوزراء الاستوني كاجا كالاس الذي منعت بلاده طائرات بيلاروس من دخول مجالها الجوي إن نظام بيلاروس ارتكب بتحويله مسار الطائرة "عملا من أعمال إرهاب الدولة ويجب أن يتحمل مسؤولية هذه الأعمال".

وأعلنت شركة الطيران النمسوية "أوستريان إيرلاينز" أنها ألغت رحلة من فيينا إلى موسكو الخميس لأنها لم تحصل على ضوء أخضر من روسيا لتغيير مسارها لتجنب المجال الجوي البيلاروسي.

© 2021 AFP