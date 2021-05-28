يوفنتوس يقيل مدربه بيرلو بعد موسم واحد (بيان)

البرتو بيتسو ا ف ب/ارشيف

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روما (أ ف ب)

أقال نادي يوفنتوس رابع الدولي الايطالي لكرة القدم مدربه أندريا بيرلو بعد موسم واحد على رأس الجهاز الفني، وفق ما أعلن في بيان الجمعة.

وأصدر النادي بيانًا بعنوان "حظًا موفقًا، أندريا بيرلو!" بعد موسم خسر فيه يوفنتوس لقبه بطلا للدوري المحلي في المواسم التسعة الاخيرة وخرج من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاء في البيان "شكرًا أندريا، هذه هي الكلمات الاولى التي نريد جميعًا أن نقولها مع نهاية هذه التجربة المميزة معًا".

في مسيرته القصيرة، توج الدولي الايطالي السابق مع البيانكونيري بلقب الكأس المحلية على حساب أتالانتا وكأس السوبر ضد نابولي، وخطف بشق الانفس بطاقة التأهل الى دوري الابطال في المرحلة الاخيرة من الموسم بحلوله في المركز الرابع.

ومن المتوقع أن يعود ماسيميليانو اليغري لتولي المهام في الفريق، بعد ان قاده الى لقب الدوري خمس مرات تواليًا بين 2014 و2019 والى نهائي دوري ابطال اوروبا مرتين (2015 و2017).

وتابع البيان "بدأ بيرلو للتو الخطوات الأولى لمسيرة رائعة كمدرب في المستقبل من دون شك".

وكان بيرلو بطل العالم عام 2006 (42 عامًا) أعرب عن رغبته الاسبوع الفائت في الاستمرار مع "السيدة العجوز" قائلا "كان موسم تعلمت الكثير فيه (...) هل أريد أن أبقى في المنصب؟ نعم بالطبع أريد، أحب كرة القدم، أحب التدريب ولكن النادي سيقرر".

ويأتي هذا القرار بعد رحيل كل من انتونيو كونتي عن إنتر بطل ايطاليا الاربعاء والفرنسي زين الدين زيدان عن ريال مدريد الاسباني الخميس.

© 2021 AFP