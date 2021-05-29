آخر تطورات انتشار كوفيد في العالم

ماورو بيمونتيل ا ف ب

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باريس (أ ف ب)

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة السبت:

- متحور جديد في فيتنام -

أعلنت السبت فيتنام التي بقيت حتى وقت قريب بمنأى عن كوفيد-19، رصد متحور جديد للفيروس ينتقل بسرعة في الهواء، وهو مزيج من المتحورين الهندي والبريطاني، وفق ما نقلت وسائل إعلام حكومية.

تواجه البلاد موجة جديدة من الإصابات في أكثر من نصف مناطقها، بما في ذلك الصناعية والمدن الكبرى وبينها هانوي ومدينة هوشي منه.

- فايزر فعال ضد المتحور الهندي -

أظهرت دراسة أجراها باحثون في معهد باستور الفرنسي أن لقاح فايزر ينتج أجساما مضادة قادرة على تحييد المتحور البريطاني وكذلك الهندي ولكن مع "انخفاض طفيف في الفعالية" ضد الأخير.

- حفل تجريبي في باريس -

يشارك 5 آلاف شخص يضعون الكمامات في حفل لمجموعة الروك الفرنسية "أندوشين" السبت تجرى خلاله دراسة علميّة منتظرة حول كوفيد-19.

وتهدف الدراسة إلى معرفة مدى تأثير حضور الحفل في انتشار العدوى بين الجمهور.

- تذاكر حفل في فلوريدا بـ18 دولارا للمطعمين وبألف لغيرهم -

حدد سعر تذكرة حضور حفل مجموعة "تين إيدج بوتل روكت" الذي سيقام في 26 حزيران/يونيو في ولاية فلوريدا الأميركية بـ18 دولار للأشخاص المطعمين، فيما سيتعيّن على غير الملقحين دفع 999,99 دولار في مقابل تذكرة الحضور.

- إسبانيا تعيد فتح موانئها أمام السفن السياحية الشهر القادم -

أعلنت الحكومة الإسبانية أن سفن الرحلات السياحية الدولية ستكون قادرة على الرسو في موانئ البلاد اعتبارا من 7 حزيران/يونيو بعد إغلاقها أمامها منذ ظهور الوباء.

- تحقيق حول فحوص كورونا مزورة في ألمانيا -

فُتحت تحقيقات عدة في ألمانيا ضد مراكز تعرض إجراء فحوص سريعة للكشف عن الإصابة بكوفيد-19، يُشتبه في أنها تضخّم أعداد الفحوص التي تجريها لتسترد من الدولة أموالًا غير مستحقة.

- تفاقم عجز الموازنة في فرنسا -

سيسجل العجز في الميزانية الحكومية في فرنسا في 2021 مستوى قياسيا جديدا بعد 2020، بسبب النفقات الضخمة لدعم انتعاش الاقتصاد الضعيف جراء وباء كوفيد-19.

وقال وزير الميزانية العامة أوليفييه دوسوب لوكالة فرانس برس السبت إن العجز في الموازنة سيصل إلى "حوالى 220 مليار يورو" في 2021، أي بزيادة قدرها 47 مليارا عن الميزانية الأساسية.

- تظاهرات ضد القيود الصحيّة في بروكسل -

احتج مئات من المتظاهرين من دون كمامات حوالى أربع ساعات السبت قرب مقار الاتحاد الأوروبي في بروكسل ضد القيود المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد-19.

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- تجدد الاحتجاجات ضد طريقة إدارة بولسونارو للوباء -

تظاهر عشرات الآلاف مجددا السبت في عدة مدن برازيلية ضد الرئيس جايير بولسونارو وإدارته المثيرة للجدل لفيروس كورونا الذي أودى بنحو 460 ألف شخص ومن المحتمل أن يعاود التفشي بشكل كبير في البلاد.

- ماراتون لقاحي في لبنان -

أفادت السلطات اللبنانية أنها لقّحت السبت أكثر من عشرة آلاف شخص في إطار "ماراتون" تطعيم ضد فيروس كورونا نظمته وزارة الصحة في البلد المأزوم.

وأوضح وزير الصحة حمد حسن أن العدد فاق العشرة آلاف وخمسمئة حتى الساعة الثامنة مساء السبت. وقد تلقوا لقاح أسترازينكا في مراكز مختلفة في البلاد.

- أكثر من 3,52 مليون وفاة -

تسبب فيروس كورونا بوفاة 3,524,960 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة السبت عند الساعة 10,00 ت غ.

وتأكدت إصابة أكثر من 169,379,970 شخصًا بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

وبالاستناد الى التقارير الأخيرة، فإن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات هي الهند (3617) والبرازيل (2371) والولايات المتحدة (774).

بيرز-فم/ح س/غ ر

© 2021 AFP