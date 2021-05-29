بريطانيا تعتزم بناء سفينة "وطنية" للترويج لتجارتها الخارجية بعد بريكست

غلين كيرك تصوير مشترك/ا ف ب

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لندن (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت أن بريطانيا تعتزم بناء سفينة "وطنية رائدة" جديدة لاستضافة المناسبات التجارية والترويج لمصالحها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتبه إن السفينة ستوفر منصة عالمية للمفاوضات التجارية الرفيعة ولعرض منتجات الشركات البريطانية، مع سعي المملكة المتحدة الى ابرام اتفاقات تجارية جديدة.

ويتوقع أيضا أن تؤدي السفينة دورا في تنفيذ السياسات الخارجية والأمنية للبلاد من خلال استضافة مؤتمرات ومحادثات دبلوماسية أخرى.

وستكون أول سفينة وطنية تدخل الخدمة منذ عام 1997 بعد خروج يخت بريتانيا الملكي من الخدمة.

وشدد جونسون على أن دور السفينة الجديدة سيكون "متميزا" و"يعكس مكانة المملكة المتحدة المزدهرة بوصفها دولة تجارية بحرية كبيرة ومستقلة"، مضيفا انها ستكون "رمزا واضحا وقويا لالتزامنا بأن نكون لاعبين نشطين على المسرح العالمي".

وسيبدأ العمل في بناء السفينة عام 2022 على ان ينتهي في غضون أربع سنوات، وستحدد كلفتها بعد مناقصة تنافسية، وفقا لبيان جونسون.

والسفينة التي لم يتم اختيار اسم لها بعد ستقوم البحرية الملكية البريطانية بتشغيلها، ومن المرجح أن تكون هناك دعوات كي تحمل اسم "الامير فيليب"، الزوج الراحل للملكة اليزابيث الثانية وقائد البحرية السابق الذي توفي في نيسان/أبريل عن عمر ناهز 99 عاما.

وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسميا في كانون الثاني/يناير عام 2020 بعد نحو خمسة عقود من العضوية، كما انسحبت من السوق الاوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي بداية هذا العام.

مذاك، عملت بريطانيا على تمديد ونسخ اتفاقات تجارية مع الاتحاد الاوروبي واليابان ودول اخرى، لكنها لم تعقد اي اتفاق جديد بالكامل حتى الآن.

وتجري لندن حاليا مناقشات متقدمة مع استراليا، اضافة الى محادثات أولية مع الهند ونيوزيلندا والولايات المتحدة، حول اتفاقات تجارية مستقبلية.

© 2021 AFP