بطولة فرنسا: ليون يتعاقد مع المدرب الهولندي بوس خلفاً لغارسيا

اينا فاسبندر ا ف ب/ارشيف

لقطة للمدرب الهولندي بيتر بوس قبل مباراة فريقه السابق باير ليفركوزن وضيفه أرمينيا بيليفيلد في الدوري الالماني لكرة القدم، ليفركوزن، غرب ألمانيا، في 14 اذار/مارس 2021

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ليون (أ ف ب)

أعلن ليون رابع الدوري الفرنسي لكرة القدم في الموسم المنصرم السبت تعاقده مع المدرب الهولندي بيتر بوس في صفقة لمدة عامين، وذلك خلفاً لرودي غارسيا الذي فشل في قيادة الفريق إلى مسابقة دوري ابطال أوروبا الموسم المقبل.

ويأتي قرار تعيين بوس البالغ 57 عاماً عقب أيام قليلة من رفض إدارة النادي تجديد عقد غارسيا، الذي بدوره لم يكن يملك الرغبة بالبقاء على مقاعد المدربين.

وأمام رفض المدرب كريستوف غالتييه الذي استقال من منصبه بعد أيام قليلة على قيادته ليل لإحراز لقب الدوري الفرنسي، اتجه ليون نحو بوس الذي رافقه الفشل في مغامرتيه في الدوري الالماني حيث واجه الاقالة مرتين، بداية مع بوروسيا دورتموند في كانون الأوّل/ديسمبر 2017 ثم مع باير ليفركوزن في آذار/مارس 2021، برغم قيادة الاخير إلى نهائي الكأس المحلية في عام 2020 وإلى احتلاله للمركز الرابع المؤهل إلى دوري الأبطال في موسم 2018-2019.

تنقل بوس خلال مسيرته كلاعب في العديد من الأندية الهولندية، من بينها فيتيس أرنهايم وفينورد روتردام وبريدا، قبل أن ينتقل إلى اليابان مع يونايتد إيشيهارا وثم إلى ألمانيا لإرتداء قميص هانزا روستوك.

ولعب في صفوف تولون بين عامي 1988 و1991، ما يفسر إجادته للغة الفرنسية. كما دافع عن المنتخب الهولندي في 8 مباريات دولية.

وعلى الصعيد التدريبي أشرف على عدة أندية هولندية منها أياكس أمستردام في موسم 2016-2017، وقبلها غرافشاب وهيراكليس أرميلو (2004-2006 وثم 2010-2013)، وفيتيس أرنهايم (2013-2015) وماكابي تل أبيب الاسرائيلي (2016).

وبات بوست ثالث مدرب أجنبي يشرف على ليون بعد الصربي فلاديمير كوفاسيفيتش (تشرين الثاني/نوفمبر 1981-شباط/فبراير 1983)، والبرازيلي سيلفينيو الذي انتهت مغامرته سريعاً حيث أمضى أربعة أشهر فقط من تموز/يوليو حتى تشرين الأوّل/اكتوبر 2019.

ويقع على عاتق بوس مهمة اعادة ليون إلى دوري أبطال أوروبا بعدما فشل هذا الموسم في تحقيق مبتغاه بخسارته على أرضه أمام نيس 2-3 في المرحلة 38 الاخيرة، ليحتل المركز الرابع ويكتفي بالمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.

© 2021 AFP