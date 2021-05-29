دورة بلغراد: ديوكوفيتش يتحضر لرولان غاروس بأفضل طريقة باحراز اللقب

إعلان اقرأ المزيد

بلغراد (أ ف ب)

تحضر الصربي نوفاك ديوكوفيتش المنصف أول عالمياً بأفضل طريقة لبطولة رولان غاروس الفرنسية التي تنطلق الأحد، وذلك باحرازه لقب دورة بلغراد على أرضه للمرة الثالثة في مسيرته بفوزه في النهائي على السلوفاكي أليكس مولتشان المنصف 255 عالمياً 6-4 و6-3 السبت في النهائي.

وتوج ابن الـ34 عاماً بلقبه الثاني لهذا العام، بعد بطولة أستراليا المفتوحة، من أصل ثلاث مباريات نهائية خاضها منذ انطلاق الموسم الجديد (خسر نهائي دورة روما الألف نقطة للماسترز على يد الإسباني رافايل نادال)، رافعاً رصيده بالمجمل الى 83 لقباً من أصل 119 مباراة نهائية في مسيرته.

وحسم ديوكوفيتش اللقاء مع السلوفاكي الصاعد من التصفيات والذي كان يخوض النهائي الأوّل في مسيرته، في غضون ساعة و28 دقيقة، لكنه عانى بعض الشيء وتنازل عن إرساله في ثلاث مناسبات لكن خبرته كانت حاسمة في مواجهة مولتشان البالغ 23 عاماً.

وعوض الصربي ظهوره المخيب قبل أسابيع معدودة في "دورته" التي تقام للمرة الثانية في قرابة شهر (أقيمت بين 19 و25 نيسان/أبريل)، حين خرج من نصف النهائي على يد الروسي أسلان كاراتسيف الذي خسر في النهائي أمام الإيطالي ماتيو بيريتيني.

وخاض ديوكوفيتش نهائي "دورته" للمرة الأولى منذ 2011 حين توج بطلاً للمرة الثانية قبل أن يغيب عنها حتى هذا العام.

وبفوزه باللقب، تحضر ديوكوفيتش بأفضل طريقة لبطولة رولان غاروس الفرنسية التي تنطلق الأحد حيث سيسعى الصربي الى فك عقدته فيها واحراز اللقب للمرة الثانية فقط، لكن التحدي صعب جداً في مواجهة نادال الذي تغلب عليه العام الماضي في النهائي وتوج بطلاً للمرة الثالثة عشرة في البطولة الفرنسية.

ويبدأ ديوكوفيتش مشواره في رولان غاروس بمواجهة الأميركي تينيس ساندغرن.

فبكس/ا ح/د ح

© 2021 AFP