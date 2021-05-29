ماراتون لقاحي في لبنان يشهد تطعيم أكثر من عشرة آلاف شخص السبت

أنور عمرو ا ف ب

صورة من الأرشيف بتاريخ 29 آذار/مارس 2021 تظهر عاملا صحيا أثناء تجهيزه جرعة من لقاح أسترازينيكا في بيروت

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بيروت (أ ف ب)

أفادت السلطات اللبنانية أنها لقّحت السبت أكثر من عشرة آلاف شخص في إطار "ماراتون" تطعيم ضد فيروس كورونا نظمته وزارة الصحة في البلد المأزوم.

وأوضح وزير الصحة حمد حسن أن العدد فاق العشرة آلاف وخمسمئة حتى الساعة الثامنة مساء السبت. وقد تلقوا لقاح أسترازينكا في مراكز مختلفة في البلاد.

وسمح لهم بدخول المراكز هذه منذ صباح السبت لتلقي اللقاح من دون موعد مسبق في ما وصفته السلطات الصحية بأنه "ماراتون" لقاحي.

ولم تشمل المبادرة العاصمة بيروت ومناطق أخرى من البلاد، إلا أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال قال إن الماراتون سيتكرر ليشمل كل المناطق.

وأضاف أن هذه الحملة "ستطال عددا من المراكز التي لم تكن راغبة في المشاركة ولكنها عادت وأبدت حماستها لذلك بعدما لمست نجاح ماراتون اليوم".

وسجل لبنان الغارق في أزمة اقتصادية غير مسبوقة 540,132 إصابة بفيروس كورونا أسفرت عن 7718 حالة وفاة منذ بدء انتشار الجائحة العام الماضي.

وقد أعطى لبنان البالغ عدد سكانه أكثر من ستة ملايين نسمة، جرعة واحدة من اللقاح على الأقل إلى أكثر من 700 ألف شخص.

وقال فراس أبيض مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي، المركز الرئيسي لمعالجة مرضى كورونا في لبنان، إن اليوم الماراتوني كان ناجحا جدا.

وأوضح أن لبنان سيتلقى الأحد170 ألف جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.

© 2021 AFP