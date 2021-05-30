بايدن يعد بألا يدع موسكو "تنتهك" حقوق الإنسان

الرئيس الاميركي جو بايدن متحدثا عند نصب "ميموريال بارك" في نيوكاسل عشية "يوم الذكرى" في 30 ايار/مايو 2021

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ويلمينغتون، كارولاينا الشمالية (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

وعد الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد بأن يبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أثناء قمّتهما الأولى المقررة في 16 حزيران/يونيو، أن الولايات المتحدة لن تدع روسيا "تنتهك" حقوق الإنسان.

وقال في خطاب عشية "يوم الذكرى"، وهو عطلة رسمية تكريماً للعسكريين الذين سقطوا من أجل الأمة، "سألتقي الرئيس بوتين بعد أسبوعين في جنيف، وسأقول له بوضوح إننا لن نبقى مكتوفي الأيدي فيما هم ينتهكون هذه الحقوق".

كذلك، ذكر الرئيس الديموقراطي بأنه اجرى حديثا طويلا عبر الهاتف في شباط/فبراير مع نظيره الصيني شي جينبينغ، وقال "ابلغته بوضوح أن لا خيار آخر لدينا سوى الدفاع عن حقوق الانسان في كل انحاء العالم، فهذا نحن".

وشدد على أن "اميركا فريدة، انها فكرة (...) بالنسبة الينا، أن يولد جميع الرجال والنساء متساوين هو حقيقة مؤكدة".

ويلتقي بايدن نظيره الروسي في 16 حزيران/يونيو في جنيف السويسرية في مرحلة من التوتر الحاد بين القوتين الكبريين.

ويظهر الرئيس الأميركي حزما شديدا إزاء روسيا ويرغب في إرساء قطيعة مع سياسة سلفه دونالد ترامب الذي اتُهم بالتساهل مع بوتين.

لكن الرئيس الديموقراطي تمسك في الوقت نفسه بعزمه على الحوار. وإذا كان قد وعد بمعاقبة روسيا "في حال واصلت التدخل في ديموقراطيتنا" وصولا الى وصف نظيره الروسي بأنه "قاتل"، فقد أكد عدم نيته "التسبب بتصعيد ونزاع".

© 2021 AFP