جائزة إيطاليا الكبرى: كوارتارارو يحرز المركز الاول ويبتعد في الصدارة

دراج ياماها الفرنسي فابيو كوارتارارو يحمل العلم السويسري تكريما لصديقه جايسون دوباسكييه دراج فئة موتو 3 الذي وافته المنية الاحد متأثرا بإصاباته اثر حادث تعرض له السبت في التجارب التأهيلية، وذلك خلال فوزه بجائزة ايطاليا الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية في فئة موتو جي بي في 30 أيار/مايو 2021.

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موجيلو (إيطاليا) (أ ف ب)

أحرز دراج ياماها الفرنسي فابيو كوارتارارو الأحد المركز الأول في جائزة إيطاليا الكبرى، المرحلة السادسة من بطولة العالم للدراجات النارية في فئة موتو جي بي، على حلبة موجيلو، متفوقاً على دراجي كاي تي إم البرتغالي ميغل أوليفيرا وسوزوكي الإسباني جوان مير، بطل العالم.

وهو الفوز الثالث لكوارتارارو هذا الموسم فابتعد في صدارة الترتيب العام بفارق 24 نقطة عن مواطنه دراج دوكاتي جوهان زاركو الذي حل رابعا في سباق اليوم، مستغلا انسحاب وميله الإيطالي فرانشيسكو بانيايا من السباق عقب سقوطه في اللفة الثانية عندما كان في الصدارة.

وتراجع بانيايا الى المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 79 نقطة.

وأهدى كوارتارارو فوزه إلى دراج فئة موتو 3 السويسري الواعد جايسون دوباسكييه (19 عاما) الذي وافته المنية الأحد متأثرا بإصاباته عقب حادث تعرض له السبت في التجارب التأهيلية.

وارتدى الفرنسي خوذة عليها رقم واسم "صديقه" دوباسكييه ولف نفسه بالعلم السويسري بدلاً من العلم الفرنسي وهو ينزل من دراجته النارية، ثم اصطحبه إلى منصة التتويج.

وجاء في بيان للمنظمين "بالرغم من جهود الفريق الطبي بالحلبة وكل من اعتنى بالسائق السويسري بعد ذلك، فإن المستشفى (كاريجي في فلورنسا حيث كان يعالج) أعلن أن دوباسكييه توفي للأسف متأثرا بإصاباته".

وقال مروج البطولة في تغريدة على تويتر "نشعر بحزن عميق للإبلاغ عن وفاة جايسون دوباسكييه".

وأضاف البيان "نيابة عن عائلة موتو جي بي بأكملها، نرسل حبنا لفريقه وعائلته وأحبائه. سنفتقدك بشدة يا جايسون. ارقد بسلام".

وسقط دوباسكييه الذي يخوض موسمه الثاني في موتو 3، اثر اصطدامه بدراجة أخرى، قبل أن ينزلق على الحلبة، في اللحظات الأخيرة من التجارب التأهيلية السبت.

وبحسب صور تلفزيونية أظهرت نهاية سقوطه فقط وتصريحات من الدراجين الآخرين المعنيين بالحادث، الياباني أيومو ساساكي والإسباني جيريمي ألكوبا، فقد صدمته دراجة نارية واحدة على الأقل، قبل أن ينزلق على الحلبة.

وبعد أربعين دقيقة من تدخل رجال الإنقاذ الذين وصلوا إلى الموقع على الفور، تم نقل الدراج السويسري "متعدد الكسور وفي حالة خطيرة ولكن مستقرة" بواسطة مروحية طبية إلى مستشفى كاريجي.

وقال متحدث باسم مستشفى لوكالة فرانس برس في وقت سابق الاحد ان الفتى خضع لعملية جراحية في الصدر ليل الخميس "بسبب اصابة في الأوعية الدموية" وعانى من "تلف شديد في الدماغ".

وأعلن فريقه برويستيل انسحابه من سباق الأحد.

وفي فئة موتو 2، أحرز دراج كاليكس الأسترالي ريمي غاردنر بقطعه المسافة بزمن 39:17.667 دقيقة متقدما على زميليه في الفريق الإسباني راوول فرنانديس (بفارق 0.014 ثانية) والإيطالي ماركو بيتسيكي (بفارق 8.021 ث).

ووسع غارندر الفارق من نقطة إلى ست نقاط عن فرنانديس في صدارة الترتيب العام.

وفي فئة موتو 3، كان المركز الأول من نصيب الإيطالي دينيس فوجيا (هوندا) بزمن 39:37.497 دقيقة أمام الإسباني خاومي ماسيا (كاي تي إم) بفارق 0.036 ثانية والأرجنتيني غابريال رودريغو (هوندا) بفارق 0.240 ثانية.

وحل دراج كاي تي إم الإسباني بيدرو أكوستا في المركز الثامن واحتفظ بصدارة الترتيب العام برصيد 111 نقطة بفارق 52 نقطة أمام ماسيا، و54 نقطة أمام زميلهما الياباني أيومي ساساكي الذي حل رابعا.

© 2021 AFP