جائزة إيطاليا الكبرى: وفاة الدراج السويسري الواعد دوباسكييه بعد حادث في التجارب

لحظة نقل الدراج السويسري جايسون دوباسكييه بواسطة مروحية الى مستشفى كاريجي في فلورنسا اثر تعرض لحادث في سباق جائزة ايطاليا الكبرى للدراجات النارية في 29 ايار/مايو 2021.

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موجيلو (إيطاليا) (أ ف ب)

أعلن منظمو جائزة إيطاليا الكبرى للدراجات النارية، المرحلة السادسة من بطولة العالم، أن الدراج السويسري الواعد في فئة موتو 3 جايسون دوباسكييه توفي الأحد عن 19 عامًا عقب حادث تعرض له السبت خلال التجارب التأهيلية في موجيلو.

وجاء في بيان للمنظمين "بالرغم من جهود الفريق الطبي بالحلبة وكل من اعتنى بالسائق السويسري بعد ذلك، فإن المستشفى (كاريجي في فلورنسا حيث كان يعالج) أعلن أن دوباسكييه توفي للأسف متأثرا بإصاباته".

وقال مروج البطولة في تغريدة على تويتر "نشعر بحزن عميق للإبلاغ عن وفاة جايسون دوباسكييه".

وأضاف البيان "نيابة عن عائلة موتو جي بي بأكملها، نرسل حبنا لفريقه وعائلته وأحبائه. سنفتقدك بشدة يا جايسون. ارقد بسلام".

وسقط دوباسكييه الذي يخوض موسمه الثاني في موتو 3، اثر اصطدامه بدراجة أخرى، قبل أن ينزلق على الحلبة، في اللحظات الأخيرة من التجارب التأهيلية السبت.

وبحسب صور تلفزيونية أظهرت نهاية سقوطه فقط وتصريحات من الدراجين الآخرين المعنيين بالحادث، الياباني أيومو ساساكي والإسباني جيريمي ألكوبا، فقد صدمته دراجة نارية واحدة على الأقل، قبل أن ينزلق على الحلبة.

وبعد أربعين دقيقة من تدخل رجال الإنقاذ الذين وصلوا إلى الموقع على الفور، تم نقل الدراج السويسري "متعدد الكسور وفي حالة خطيرة ولكن مستقرة" بواسطة مروحية طبية إلى مستشفى كاريجي.

وقال متحدث باسم مستشفى لوكالة فرانس برس في وقت سابق الاحد ان الفتى خضع لعملية جراحية في الصدر ليل الخميس "بسبب اصابة في الأوعية الدموية" وعانى من "تلف شديد في الدماغ".

وأعلن فريقه برويستيل انسحابه من سباق الأحد.

© 2021 AFP