دوري أبطال أوروبا: دي بروين يعاني من كسرين في الوجه

قائد مانشستر سيتي الانكليزي الدولي البلجيكي كيفن دي بروين يتلقى العلاج من الجهاز الطبي عقب اصابته في المباراة النهائية لمسابقة دوري ابطال اوروبا ضد تشلسي في بورتو في 29 أيار/مايو 2021.

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بورتو (البرتغال) (أ ف ب)

أعلن قائد مانشستر سيتي الإنكليزي الدولي البلجيكي كيفن دي بروين الأحد أنه يعاني من كسرين في وجهه بسبب اصطدامه بمدافع تشلسي الدولي الألماني أنتونيو روديغر السبت في بورتو في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على بعد أقل من أسبوعين من انطلاق كأس أوروبا أوروبا 2020.

وقال دي بروين في تغريدة على حسابه في تويتر: "لقد عدت للتو من المستشفى. التشخيص هو كسر حاد في الأنف وكسر في المحجر الأيسر. أشعر أنني بحالة جيدة الآن. ما زلت محبطًا بالنسبة لخسارتنا بالأمس ، بالطبع، لكننا سنعود".

واصطدم دي بروين بقوة مع روديغر مطلع الشوط الثاني في المباراة النهائية التي خسرها فريقه صفر-1، حيث اضطر إلى ترك الملعب بعين منتفخة في الدقيقة 60. وتلقى مدافع تشلسي بطاقة صفراء بسبب الخطأ.

وتخوض بلجيكا، أحد المنتخبات المرشحة للفوز باللقب، أولى مبارياتها في نهائيات كأس أوروبا في الثاني عشر من حزيران/يونيو المقبل ضد روسيا في سان بطرسبورغ.

© 2021 AFP