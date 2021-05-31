المعارضة الإسرائيلية تحاصر نتانياهو مع زيادة فرصها بتشكيل ائتلاف حكومي

أورين بن هاكون ا ف ب

مجموعة صور التقطت في الخامس من أيار/مايو 2021 يظهر فيها إلى الييسار زعيم حزب يوجد مستقبل الوسطي يائير لبيد وزعيم حزب يمينا القومي المتشدد نفتالي بينيت خلال وصولهما إلى مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي في القدس

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القدس (أ ف ب)

تجري فرق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد واليميني المتشدد نفتالي بينيت مفاوضات الاثنين حول شروط تشكيل ائتلاف حكومة "التغيير" وإنهاء حقبة نتانياهو التي استمرت لاثني عشر عاما من دون انقطاع، قبل انتهاء المهلة المحددة الأربعاء.

وتشهد إسرائيل بعد تصعيد عسكري مع حركة حماس في قطاع غزة استمر أحد عشر يوما، أزمة سياسية جديدة.

فبعد انتخابات رابعة في غضون أقل من سنتين في آذار/مارس لم تفض إلى نتائج حاسمة، كلف لبيد تشكيل الحكومة مع مهلة تنتهي منتصف ليل الأربعاء.

وزادت فرص نجاحه في هذا المسعى، عندما أعلن بينيت مساء الاثنين قبوله المشاركة في حكومة "وحدة وطنية".

ولا يزال لبيد الذي جاء حزبه في المرتبة الثانية بعد انتخابات آذار/مارس بحصوله على 17 مقعدا، بحاجة إلى أربعة مقاعد لتشكيل الائتلاف. وقد تعرقل مسعاه أيضا، مناورات سياسية قد يقوم بها نتانياهو المصمم على البقاء في السلطة بعدما شغل المنصب 12 عاما متواصلا وهي فترة قياسية.

وحمل نتانياهو على بينيت معتبرا ما قام بأنه عملية "احتيال القرن" ومنبها من أن التوجه لتشكيل حكومة وحدة برئاسة لبيد سيكون "خطرا على أمن اسرائيل".

- أربعة مقاعد -

ولتشكيل حكومة، على يائير لبيد (57 عاما) زعيم حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) ضمان دعم 61 نائبا.

وكان دعم اليسار والوسط وحزبيين يمينيين سمح للبيد بجمع 51 مقعدا، وارتفع رصيده بإضافة المقاعد السبعة لحزب "يمينا" بزعامة بينيت (49 عاما).

لكن أحد أعضاء الكنيست من حزب "يمينا" أعرب عن رفضه للتعاون مع المعسكر المناهض لنتانياهو.

وليتمكن من تشكيل أئتلاف حكومي يعول لبيد على حزبي عرب إسرائيل اللذين لا تزال مواقفهما ضبابية.

وقبول الحزبين العربيين، سيضطرهما إلى دعم ائتلاف يضم بينيت الشخصية القومية الدينية المقربة من المستوطنين.

- "ليست بسهلة على الإطلاق" -

وقال بينيت الأحد "اليسار يقوم بتسويات ليست سهلة على الاطلاق، حين يطلب مني أن أكون رئيسا للوزراء".

وذكرت وسائل اعلام إسرائيلية أن الاتفاق الائتلافي ينص على تولي بينيت الحكومة في أول سنتين يليه لبيد.

تطبيق هذا السيناريو يعني انتهاء حقبة نتانياهو السياسية والإطاحة به بعد 25 عاما في السلطة التي انتزعها من مهندس اتفاقيات أوسلو رئيس الوزراء السابق شيمون بيريز.

وتولى نتانياهو الذي لطالما شكك في اتفاقيات أوسلو للسلام، زعامة حزب الليكود العام 1993 وقاده إلى الفوز في الانتخابات ليكون أصغر رئيس وزراء لإسرائيل سنا العام 1996 عندما كان يبلغ من العمر 46 عاما.

وخسر نتانياهو (71 عاما) السلطة سنة 1999، لكنه استعادها بعد عشر سنوات ليبقى على رأسها مذاك.

ويواجه السياسي المحنك ثلاث تهم بالفساد كأول رئيس حكومة إسرائيلية يواجه اتهامات جنائية وهو في منصبه، وسيفقد الحصانة في حال أطيح به.

وفي حال فشل المعسكر المناهض لتنانياهو في تشكيل حكومة، يمكن أن يطلب 61 نائبا من رئيس الدولة تكليف عضو في البرلمان رئاسة الحكومة.

أما السيناريو الثاني الذي يخشاه الناخبون فهو الدعوة لانتخابات جديدة ستكون الخامسة خلال عامين ونيف.

© 2021 AFP