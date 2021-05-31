بطولة رولان غاروس: شفيونتيك تحتفل بعيد ميلادها بأفضل طريقة

آن-كريستين بوجولا ا ف ب

اصبحت شفيونتيك أول بولندية تحرز لقب بطولة كبرى في فردي كرة المضرب بفوزها على الأميركية كينن العام الماضي

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باريس (أ ف ب)

احتفلت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة ثامنة بعيد ميلادها العشرين بأفضل طريقة، وذلك من خلال تأهلها إلى الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة كرة المضرب التي توجت بلقبها العام الماضي.

وبدت شفيونتيك في طريقها الإثنين إلى فوز كاسح على السلوفينية كايا يوفان الحادية والتسعين عالمياً، بعدما حسمت المجموعة الأولى نظيفة 6-صفر في 23 دقيقة فقط، لكن الأمور اختلفت في المجموعة الثانية التي استغرقت ساعة لكي تنهيها لصالحها 7-5.

وتقدمت البولندية 3-1، لكن يوفان التي انتظرت أكثر من نصف ساعة على بداية اللقاء لتفوز بشوطها الأول و45 دقيقة لتحصل على فرصتها الأولى لكسر إرسال منافستها، عادت من بعيد وحصلت حتى على فرصتين لكسر إرسال حاملة اللقب حين كانت النتيجة 5-5.

إلا أن شفيونتيك حافظت على رباطة جأشها ونجحت في قيادة المباراة إلى برّ الأمان، قبل أن يحتفل معها الجمهور بعيد ميلادها العشرين من خلال أغنية "هابي بيرثداي تو يو".

وعلقت البولندية على هذا الأمر بـ"لا أعرف ما أقول. لم أكن يوماً في موقع حاملة اللقب حتى في دورات أقل شأناً. لم أكن أعلم ما بانتظاري".

وكشفت "حاولت الحفاظ على روتيني، كما كانت الحال طيلة الموسم".

وتلتقي شفيونتيك التي توجت بلقب رولان غاروس العام الماضي على حساب الأميركية صوفيا كينن، في الدور الثاني السويدية ريبيكا بيترسون التي تغلبت بدورها على الأميركية شيلبي رودجرز 6-7 (3-7) و7-6 (10-8) و6-2.

وعند الرجال حيث سيحاول الإسباني رافايل نادال تعزيز رقمه القياسي في البطولة الفرنسية بإحرازه اللقب للمرة الرابعة عشرة والانفراد بالرقم القياسي في الغراند سلام (20 حالياً مشاركة مع السويسري روجيه فيدرر)، عانى الإيطالي الواعد يانيك سينر الثامن عشر لبلوغ الدور الثاني، حيث احتاج الى أكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة لتخطي الفرنسي بيار-هوغ هيربير 6-1 و4-6 و6-7 (4-7) و7-5 و6-4 وسط مؤازرة جماهيرية لمنافسه على ملعب "سوزان لنغلن".

وأقر ابن الـ19 عاماً الذي وصل الموسم الماضي الى ربع نهائي البطولة الفرنسية في أول مشاركة له، أنه "عندما رأيت اسمه (هيربير) في القرعة، عرفت بأن المباراة ستكون صعبة، لاسيما هنا حيث يسانده الجمهور. لكن رغم ذلك، من الجميل حقاً أن نلعب مجدداً أمام الجمهور، بالتالي شكراً لجميع الذين جاءوا الى هنا".

وتابع "كرة المضرب رياضة مجنونة حيث بإمكان أي شيء أن يتغير في كل نقطة. اليوم، أنا سعيد لأن الأمور كانت لصالحي...". ويلتقي سينر الذي وصل هذا الموسم وللمرة الأولى في مسيرته الى نهائي إحدى دورات الألف نقطة للماسترز (خسر في ميامي أمام البولندي هوبرت هوركاش)، في الدور الثاني مواطنه جانلوكا ماغر السابع والثمانين عالمياً.

© 2021 AFP